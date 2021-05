Župan Budimpešte na volitvah prihodnje leto proti Orbanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni župan madžarske prestolnice Gergely Karacsony je v soboto napovedal svojo kandidaturo na parlamentarnih volitvah prihodnje leto. Liberalni politik želi na volitve popeljati zavezništvo šestih glavnih opozicijskih strank in končati več kot desetletno vladavino premierja Viktorja Orbana in njegove desne stranke Fidesz.

45-letni Karacsony, sopredsedujoči manjši stranki Parbeszed oziroma Dialog, je na županskih volitvah leta 2019 presenetljivo premagal Orbanovega kandidata, zdaj pa se bo, kot je napovedal v video posnetku na Facebooku, potegoval za položaj vodilnega oziroma premierskega kandidata združene opozicije na parlamentarnih volitvah 2022.

Zavezništvo šestih strank

Kot je dejal po poročanju več tujih tiskovnih agencij, se je za ta korak odločil po dolgem in temeljitem premisleku. "Čutim, da je Madžarska v težavah, naša država je razdeljena do skrajnosti. Rad bi delal za poenotenje Madžarske," je dejal v posnetku, ki ga je posnel v svojem rodnem kraju, vasi Nyirtasson 270 kilometrov od Budimpešte.

Opozicijsko zavezništvo šestih strank bo tokrat prvič pripravilo t. i. primarne volitve, na katerih bodo njihovi člani izbirali kandidate na parlamentarnih volitvah. Slednje naj bi bile aprila prihodnje leto. Prvi krog primarnih volitev bo medtem opozicija pripravila septembra, drugi krog, v katerem bodo moči merili trije najmočnejši kandidati, pa oktobra. Karacsonyju se obeta zmaga, saj so mu podporo nakazale že tri od šestih strank.

Sodeč po anketah ima omenjeno opozicijsko zavezništvo trenutno majhno prednost pred Fideszom. Foto: Reuters

Najbolj priljubljen opozicijski voditelj

Sodeč po anketah ima omenjeno opozicijsko zavezništvo trenutno majhno prednost pred Fideszom, Karacsony pa je najbolj priljubljen opozicijski voditelj. Fidesz je sicer od leta 2010 že trikrat zaporedoma prepričljivo, s kar dvotretjinsko večino slavil na parlamentarnih volitvah, deloma tudi zaradi odločitve opozicijskih strank, da na volitvah nastopijo ločeno.

A lani so se tradicionalno med seboj sprte stranke vendarle dogovorile, da se poenotijo in proti Fideszu nastopijo s skupnim kandidatom za premierja ter tudi skupnimi kandidati v vseh 106 volilnih okrajih. Orbanu očitajo, da vodi državo v avtoritarnost in stran od demokratičnih vrednot Evropske unije.

Gre sicer za zelo različne stranke, od levih do skrajno desne stranke Jobbik, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.