Zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA je novembra na mesečni ravni poskočil za 94 odstotkov na 56,8 milijarde dolarjev (47,5 milijarde evrov), je danes v zaostalem poročilu zaradi lanske prekinitve financiranja zvezne vlade objavilo ministrstvo za trgovino ZDA. Tretjina rasti primanjkljaja je v trgovini z EU.

Podatki ministrstva kažejo, da carine predsednika Donalda Trumpa zunanjetrgovinskega primanjkljaja ne zmanjšujejo. Do konca novembra lani je primanjkljaj v prvem letu njegovega vladanja znašal 839,5 milijarde dolarjev (okoli 700 milijard evrov), kar je pet odstotkov več kot v prvih 11 mesecih leta 2024.

Izvoz je novembra na mesečni ravni padel za 3,6 odstotka na 292,1 milijarde dolarjev (244 milijard evrov), uvoz pa je narasel za pet odstotkov na 348,9 milijarde dolarjev (291,5 milijarde evrov).

Primanjkljaj v blagovni menjavi z EU je novembra narasel na 8,2 milijarde dolarjev (6,9 milijarde evrov), primanjkljaj v trgovini s Kitajsko pa je nazadoval za milijardo na 13,9 milijarde dolarjev (11,6 milijarde evrov).

Sredi hitrega spreminjanja trgovinskih pravil in nestabilnosti na finančnih trgih so čezmejni tokovi zlata in farmacevtskih izdelkov v zadnjih nekaj mesecih nenavadno vplivali na velika nihanja v trgovinskih številkah, poroča MarketWatch.

Novembra je bilo na primer 6,7 milijarde od 16,8 milijarde dolarjev (5,6 milijarde od 14 milijard evrov) povečanja uvoza blaga v ZDA povezano s farmacevtskimi izdelki. Medtem se je izvoz zlata in drugih plemenitih kovin zmanjšal za 6,8 milijarde dolarjev (5,7 milijarde evrov), kar je prispevalo k skupnemu zmanjšanju izvoza blaga za 11,1 milijarde dolarjev (9,3 milijarde evrov).

Oktobrski primanjkljaj je bil najnižji od leta 2009 in je bil skoraj v celoti posledica motenj v trgovinskih vzorcih, povezanih z višjimi ameriškimi carinami.

Primanjkljaji so se v začetku leta 2025 močno povečali, ker so podjetja hitela z uvozom v pričakovanju Trumpovega carinskega kaosa. Uvoz se je konec lanskega leta zmanjšal, potem ko so podjetja zgradila velike zaloge, da jim ne bi bilo treba nemudoma višati cen.

K velikemu zmanjšanju primanjkljaja v oktobru je prispeval tudi velik izvoz zlata, ki je obrnil velik priliv zlata v začetku leta, ko so uvozniki pohiteli v strahu, da bo Trump uvedel carine tudi na to.

Trumpovi carinski politiki je do zdaj uspelo zmanjšati uvoz iz Kitajske, vendar pa je padel tudi izvoz ameriških kmetijskih pridelkov na Kitajsko, zaradi česar vlada skuša kmetom doma pomagati s subvencijami.

Po drugi strani pa so podjetja v ZDA začela povečevati uvoz iz Mehike, EU, Vietnama in drugih držav.