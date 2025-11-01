Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
1. 11. 2025,
17.52

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
ministrstvo za zunanje zadeve volitve predsednica vlada nasilje protesti Tanzanija

Sobota, 1. 11. 2025, 17.52

18 minut

Zunanje ministrstvo odsvetuje vsaj nenujna potovanja v Tanzanijo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Tanzanija, protesti, nemiri | V državi so ta teden ob spornih volitvah izbruhnili protesti in nemiri. | Foto Reuters

V državi so ta teden ob spornih volitvah izbruhnili protesti in nemiri.

Foto: Reuters

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odsvetuje vsa potovanja v Tanzanijo iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujna, so sporočili danes in opozorili, da se je stopnja varnostnega tveganja za državo dvignila na visoko stopnjo previdnosti.

"Vsem, ki se tam nahajajo, svetujemo, da ostanejo na varnem, dokler si ne uredijo odhoda iz države. Potovanje po cesti je lahko nepredvidljivo," je danes še opozorilo ministrstvo.
Fotogalerija
1
 / 7

Že v petek je MZEZ slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije pozvalo k previdnosti. Svetovali so jim izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter jih pozvali, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.

V državi se je po njihovih informacijah nahajalo približno 50 do 60 slovenskih državljanov, večina jih tam dopustuje s turističnimi agencijami. Opozarjajo, da prihaja tudi do motenj v letalskem prometu.

V Tanzaniji so protesti in nemiri izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale predsedniške in parlamentarne volitve.

Zaradi kazenskih pregonov ali prepovedi se na njih niso mogli potegovati glavni tekmeci trenutne predsednice Samie Suluhu Hassan, kar je sprožilo jezo in obtožbe nepoštenih volitev.

Samia Suluhu Hassan | Foto: Reuters Samia Suluhu Hassan Foto: Reuters

V Tanzaniji za zmagovalko volitev razglašena trenutna predsednica Hassan

Na predsedniških volitvah v Tanzaniji je z veliko večino zmagala trenutna predsednica Samia Suluhu Hassan, so pokazali danes objavljeni uradni izidi volitev, ki so se odvile v sredo, sledili pa so jim množični protesti. 

Hassan je glede na uradne izide osvojila 97,66 odstotka glasov. Z veliko večino je slavila v vseh volilnih okrajih, je sporočila volilna komisija, ki je obenem poročala o 87-odstotni volilni udeležbi. Predsednica je ob prevzemu potrdila o zmagi v prenosu na javni televiziji danes obsodila "incidente" in dejala, da glede vprašanj nacionalne varnosti nimajo druge možnosti kot uporabiti "vse obrambne ukrepe".

Opozicijska stranka Chadema je izid označila za norčevanje iz demokratičnega procesa in pozvala k novim volitvam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

65-letna Hassan, ki je bila leta 2021 na najvišji položaj v državi s podpredsedniškega mesta imenovana po smrti avtoritarnega voditelja Johna Magufulija, je po mnenju analitikov računala na zmago, s katero naj bi želela utišati kritike tudi znotraj lastne stranke.

Demokratski aktivisti so prvo žensko predsednico države sprva hvalili, ker je omilila nekatere omejitve, ki jih je uvedel njen predhodnik, a je upanje kmalu zbledelo, danes pa jo obtožujejo stroge represije ter zatiranja opozicije in medijev.

Glavni izzivalci predsednice so ali zaprti ali pa jim je bila kandidatura na volitvah prepovedana. Predsednik opozicijske stranke Chadema Tundu Lissu, ki so ga pred volitvami aretirali, se na sodišču sooča z obtožbami o izdaji, zaradi katerih mu grozi smrtna kazen. Stranka Chadema na volitvah ne sme kandidirati, ker ni podpisala volilnega kodeksa, ki ne vključuje zahtevanih reform.

Edini drugi resnejši protikandidat, Luhaga Mpina iz stranke ACT-Wazalendo, je bil iz predsedniške tekme izločen zaradi postopkovnih razlogov.

V mestih po državi so že na dan volitev izbruhnili protesti, na katerih so protestniki med drugim trgali transparente s podobo predsednice ter napadali policijske postaje in volišča. Temu je sledila prekinitev internetnih povezav in uvedba policijske ure. | Foto: Reuters V mestih po državi so že na dan volitev izbruhnili protesti, na katerih so protestniki med drugim trgali transparente s podobo predsednice ter napadali policijske postaje in volišča. Temu je sledila prekinitev internetnih povezav in uvedba policijske ure. Foto: Reuters

Chadema, največja opozicijska stranka v tej vzhodnoafriški državi, je danes zatrdila, da je bilo v posredovanju oblasti doslej ubitih najmanj 800 ljudi. Tudi varnostni vir in diplomat v Dar es Salaamu sta za AFP ocenila, da je bilo ubitih več sto ljudi, a je preverjanje informacij zaradi internetne blokade oteženo.

Vlada je te številke zavrnila in zanikala kakršno koli prekomerno uporabo sile.

Protesti so se v državi nadaljevali tudi v petek. Na njihovem čelu so zlasti mladi, ki volitve označujejo kot nepoštene.

V državi so po poročanju AFP zaradi odpovedanih letov obstali številni turisti. Zaprto je tudi glavno pristanišče v Dar es Salaamu. Iz države danes poročajo še o vse višjih cenah hrane, saj trgovinam zmanjkuje zalog, bencinske črpalke so zaprte, javni promet pa je obstal.

Tanzanija, protesti
Novice V Tanzaniji ubitih 700 ljudi. Slovensko zunanje ministrstvo: Bodite previdni. #video
ministrstvo za zunanje zadeve volitve predsednica vlada nasilje protesti Tanzanija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.