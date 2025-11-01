Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odsvetuje vsa potovanja v Tanzanijo iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujna, so sporočili danes in opozorili, da se je stopnja varnostnega tveganja za državo dvignila na visoko stopnjo previdnosti.

"Vsem, ki se tam nahajajo, svetujemo, da ostanejo na varnem, dokler si ne uredijo odhoda iz države. Potovanje po cesti je lahko nepredvidljivo," je danes še opozorilo ministrstvo.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Že v petek je MZEZ slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije pozvalo k previdnosti. Svetovali so jim izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter jih pozvali, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.

V državi se je po njihovih informacijah nahajalo približno 50 do 60 slovenskih državljanov, večina jih tam dopustuje s turističnimi agencijami. Opozarjajo, da prihaja tudi do motenj v letalskem prometu.

V Tanzaniji so protesti in nemiri izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale predsedniške in parlamentarne volitve.

Zaradi kazenskih pregonov ali prepovedi se na njih niso mogli potegovati glavni tekmeci trenutne predsednice Samie Suluhu Hassan, kar je sprožilo jezo in obtožbe nepoštenih volitev.

Samia Suluhu Hassan Foto: Reuters

V Tanzaniji za zmagovalko volitev razglašena trenutna predsednica Hassan

Na predsedniških volitvah v Tanzaniji je z veliko večino zmagala trenutna predsednica Samia Suluhu Hassan, so pokazali danes objavljeni uradni izidi volitev, ki so se odvile v sredo, sledili pa so jim množični protesti.

Hassan je glede na uradne izide osvojila 97,66 odstotka glasov. Z veliko večino je slavila v vseh volilnih okrajih, je sporočila volilna komisija, ki je obenem poročala o 87-odstotni volilni udeležbi. Predsednica je ob prevzemu potrdila o zmagi v prenosu na javni televiziji danes obsodila "incidente" in dejala, da glede vprašanj nacionalne varnosti nimajo druge možnosti kot uporabiti "vse obrambne ukrepe".

Opozicijska stranka Chadema je izid označila za norčevanje iz demokratičnega procesa in pozvala k novim volitvam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

65-letna Hassan, ki je bila leta 2021 na najvišji položaj v državi s podpredsedniškega mesta imenovana po smrti avtoritarnega voditelja Johna Magufulija, je po mnenju analitikov računala na zmago, s katero naj bi želela utišati kritike tudi znotraj lastne stranke.

Demokratski aktivisti so prvo žensko predsednico države sprva hvalili, ker je omilila nekatere omejitve, ki jih je uvedel njen predhodnik, a je upanje kmalu zbledelo, danes pa jo obtožujejo stroge represije ter zatiranja opozicije in medijev.

Glavni izzivalci predsednice so ali zaprti ali pa jim je bila kandidatura na volitvah prepovedana. Predsednik opozicijske stranke Chadema Tundu Lissu, ki so ga pred volitvami aretirali, se na sodišču sooča z obtožbami o izdaji, zaradi katerih mu grozi smrtna kazen. Stranka Chadema na volitvah ne sme kandidirati, ker ni podpisala volilnega kodeksa, ki ne vključuje zahtevanih reform.

Edini drugi resnejši protikandidat, Luhaga Mpina iz stranke ACT-Wazalendo, je bil iz predsedniške tekme izločen zaradi postopkovnih razlogov.

V mestih po državi so že na dan volitev izbruhnili protesti, na katerih so protestniki med drugim trgali transparente s podobo predsednice ter napadali policijske postaje in volišča. Temu je sledila prekinitev internetnih povezav in uvedba policijske ure. Foto: Reuters

Chadema, največja opozicijska stranka v tej vzhodnoafriški državi, je danes zatrdila, da je bilo v posredovanju oblasti doslej ubitih najmanj 800 ljudi. Tudi varnostni vir in diplomat v Dar es Salaamu sta za AFP ocenila, da je bilo ubitih več sto ljudi, a je preverjanje informacij zaradi internetne blokade oteženo.

Vlada je te številke zavrnila in zanikala kakršno koli prekomerno uporabo sile.

Protesti so se v državi nadaljevali tudi v petek. Na njihovem čelu so zlasti mladi, ki volitve označujejo kot nepoštene.

V državi so po poročanju AFP zaradi odpovedanih letov obstali številni turisti. Zaprto je tudi glavno pristanišče v Dar es Salaamu. Iz države danes poročajo še o vse višjih cenah hrane, saj trgovinam zmanjkuje zalog, bencinske črpalke so zaprte, javni promet pa je obstal.