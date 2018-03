Zrušitev nadhoda v Miamiju terjala najmanj štiri življenja

Nov nadhod za pešce pri kampusu univerze Florida International (FIU) v predmestju Miamija Sweetwater se je zrušil na cesto. Še ne do konca zgrajena 53 metrov dolga in 950 ton težka konstrukcija je pod seboj pokopala najmanj osem avtomobilov in terjala štiri življenja.

Šef gasilcev okrožja Miami-Dade Dave Downey je v četrtek zvečer več ur po nesreči dejal, da lahko potrdi najmanj štiri mrtve, najmanj deset ljudi pa so odpeljali v bolnišnice. Avtomobili so stali pod nadhodom pred rdečo lučjo na osempasovni aveniji. Nekaj jih je bilo povsem sploščenih, nekaj pa deloma in iz teh jim je uspelo rešiti preživele.

Reševalci so morebitne preživele zvečer še naprej iskali s pomočjo psov, iz bližine pa so pregnali medijske helikopterje, ki so ustvarjali preveč hrupa in motili iskanje. Tudi odstranjevanje ruševin se je nadaljevalo čez noč.

Nadhod so začeli graditi lani, odprli pa naj bi ga šele leta 2019. Razlog gradnje je bil povezati univerzo s Sweetwaterjem za pešce, ker je bil prehod čez avenijo zelo nevaren. Nazadnje je tam avgusta lani med prečkanjem umrla 18-letna študentka iz San Diega.

Nadhod so sestavljali ob aveniji, v soboto pa so ga v le šestih urah s pomočjo žerjavov postavili čez njo. Projekt je stal 14,2 milijona dolarjev, načrt pa je bil, da bo nadhod trdno stal kakih sto let in zlahka prenesel tudi najhujše orkanske vetrove.

Podjetje Munilla Construction s 500 zaposlenimi, ki je nadhod zgradilo, je izrazilo iskreno sožalje vsem žrtvam in njihovim svojcem. Nacionalni odbor za varnost v transportu (NTSB) je sprožil preiskavo.