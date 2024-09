Zračni napad na begunsko taborišče v Gazi

Reševalci po besedah tiskovnega predstavnika civilne zaščite v Gazi nadaljujejo iskanje žrtev napada pod ruševinami šole Al Jawni, ki je bila od 7. oktobra lani že večkrat napadena, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Izraelske sile so napad potrdile. Po njihovih navedbah je bil usmerjen proti skupini operativcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki so v nekdanji šoli uredili poveljniški in nadzorni center, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Reuters

"Hamas sistematično krši mednarodno pravo ter brutalno izkorišča civilne ustanove in prebivalstvo kot živi ščit za teroristične dejavnosti," je še sporočila izraelska vojska in zagotovila, da so sprejeli "ukrepe za zmanjšanje škode za civiliste".

Izraelska vojska je sicer pred tem taborišče Nuseirat označila za varno območje, kamor se lahko zatečejo Palestinci iz drugih delov oblegane enklave.

Po navedbah oblasti v Gazi je bilo v nekdanji šoli, ki jo je nekoč upravljala UNRWA, v času napada nastanjenih več kot pet tisoč razseljenih oseb.

Izraelske sile so v zadnjih mesecih v Gazi napadle več šolskih poslopij, le v begunskem taborišču Nuseirat naj bi doslej napadli več kot 18 šol ali zavetišč. Foto: Reuters

V izraelskih napadih na Zahodnem bregu ubitih pet Palestincev

V izraelskih zračnih napadih na okupiranem Zahodnem bregu so danes ubili pet Palestincev, pa je sporočilo palestinsko združenje Rdečega polmeseca. Izraelska vojska trdi, da je zadela teroristično celico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah Rdečega polmeseca je izraelska vojska z brezpilotniki izvedla napade v bližini mošeje v kraju Tubas na severu Zahodnega brega. Očividci, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, poročajo tudi o napadih v kraju Tamun.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da njene sile izvajajo protiteroristične dejavnosti na območju Tubasa in Tamuna ter da je eno od njenih letal med operacijo v Tubasu zadelo oboroženo teroristično celico.

Izrael je konec avgusta začel obsežno ofenzivo na severu Zahodnega brega, vključno z območjem Tubasa. V izraelskem letalskem napadu na avtomobil v Tubasu prejšnji teden so po navedbah zdravstvenih virov ubili pet ljudi. Izraelska vojska je takrat sporočila, da je izvedla tri usmerjene napade na oborožene teroriste in da je med ubitimi tudi pomemben terorist iz Dženina Muhamad Zakaria Zubeidi.

Izrael Zahodni breg zaseda od leta 1967, odkar je palestinsko islamistično gibanje Hamas 7. oktobra lani z napadom na Izrael sprožilo vojno v Gazi, pa je okrepil napade na tem ozemlju.

Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje so v tem času na Zahodnem bregu ubili približno 700 Palestincev. Izraelske oblasti navajajo, da so v tem obdobju v palestinskih napadih na tem ozemlju ubili najmanj 23 Izraelcev, vključno z vojaki.