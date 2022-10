Znanstveniki zaskrbljeni nad katastrofalnimi prizori #video

Od 24. septembra do 2. oktobra je v zalivu Nuevo blizu polotoka Valdes v argentinski Patagoniji, zatočišču in gojišču za ogromne sesalce, poginilo najmanj 13 kitov, so sporočili z inštituta za kite (Whale Conservation Institute).

Oblasti so začele izvajati obdukcije kitov, ki so jih našli, poleg tega pa testirajo vodo in mehkužce, "da bi ugotovile prisotnost morebitnih biotoksinov, povezanih s širjenjem škodljivih cvetov alg", je povedala koordinatorka programa za kite Agustina Donini.

Nobeden od do zdaj opaženih kitov ni kazal nobenih znakov poškodb ali travme in vsi so bili dobro hranjeni, so sporočili iz ICB.

Poginili so zaradi toksinov, ki jih proizvaja cvetenje alg

Veliko število mrtvih kitov v tako kratkem času kaže, da je kriva "lokalna okoljska spremenljivka", je dejala Marcella Uhart, direktorica programa za kite.

Cvetenje alg proizvaja naravne toksine, ki so lahko škodljivi tudi za druge organizme, ki živijo v vodi. Zaradi njihovega pigmenta lahko površina vode postane rdeča, zaradi česar je pojav poimenovan rdeča plima.

Fabian Gandon, župan bližnjega mesta Puerto Piramides, je novinarjem povedal, da se je v zalivih Nuevo in San Jose rdeča plima nenavadno povečala.

Tamkajšnjemu prebivalstvu so svetovali, naj se izogiba uživanju mehkužcev, ki lahko shranijo toksine, nastale zaradi cvetenja alg.

Kljub nedavnim poginom so oblasti v zalivih Nuevo in San Jose zaznale več kot 1.400 kitov, kar je največje število v več kot 50 letih.