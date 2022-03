Na Novi Zelandiji poginilo skoraj 30 nasedlih kitov

Predstavnik novozelandske vladne agencije za varstvo narave (DOC) Dave Winterburn je opozoril, da so bili tudi preživeli kiti že nekaj časa zunaj vode, zato bo reševanje težavno. "Čeprav je ta dogodek tragičen, so nasedli kiti na žalost pogost pojav," je dejal.

More than two dozen whales have died in a mass stranding at a New Zealand beach https://t.co/Ljv8Xg35kz pic.twitter.com/2Frr63AniX

V 26 kilometrov dolgem peščenem zalivu Farewell Spit, ki je približno 90 kilometrov severno od turističnega kraja Nelson na Južnem otoku Nove Zelandije, so namreč kiti v preteklih 15 letih nasedli že vsaj desetkrat.

Znanstvenikom še ni uspelo nedvoumno pojasniti, zakaj je ravno ta zaliv tako smrtonosen. Ena od teorij je, da se v njem ustvari varljivo plitvo morsko dno, ki moti sonarske navigacijske sisteme kitov.

First Pilot Whale mass stranding of the year. Farewell spit has the highest stranding rate of New Zealand (and I believe the world), likely due to its peculiar geography. If any place in the world NEEDS a dolphinarium, it's here. https://t.co/3Emsb04JEE pic.twitter.com/JcOkY0jxIY