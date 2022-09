Velika reševalna akcija: domačini jih pokrivajo z odejami in polivajo z vodo #video

Polovica jate, za katero se domneva, da so kiti piloti, naj bi bila še vedno živa, polovica nasedlih kitov pa je mrtva, poroča BBC. Razlog za naplavitev še ni znan, so dodali. Dan pred tem so na otoku King v Bassovi našli ločeno množico nasedlih kitov. Med 14 mladimi kiti je bil eden mrtev.

Heartbreaking scene as hundreds of pilot whales are stranded in Tasmania’s west. Despite efforts from rescuers, many have already died. My photos for @abcnews pic.twitter.com/9apX4oVIxh — Monte Bovill (@MonteBovill) September 21, 2022

Strokovnjaki 230 naplavljenih kitov, ki so jih odkrili v sredo, nameravajo rešiti, vendar je reševanje zaradi lokacije kompleksno, so zapisali v izjavi ministrstva za naravne vire in okolje Tasmanije. Na območje pošiljajo reševalce. Skušali bodo rešiti kite, ki so še dovolj zdravi, da jih vrnejo v morje. Domačini nasedle kite pokrivajo z odejami in jih polivajo z vedri vode, da bi jih ohranili pri življenju.

About 230 whales have been stranded on Tasmania's west coast.



At least half are presumed to still be alive, the Department of Natural Resources and Environment Tasmania says. https://t.co/WGd1QHoTtA pic.twitter.com/yRE3437lZU — ABC News (@ABC) September 21, 2022

Pred dvema letoma je na isti lokaciji nasedlo skoraj 500 kitov pilotov

Kiti piloti so zelo družabni sesalci in so znani po tem, da nasedejo v skupinah, ker potujejo v velikih, tesno povezanih skupnostih, ki so odvisne od stalne komunikacije.

Pred dvema letoma je na isti lokaciji nasedlo največ kitov v Avstraliji, in sicer 480. Poginilo jih je 380, okoli sto pa jih je po zaslugi reševalcev preživelo.

Znanstvenica za divje živali Vanessa Pirotta je za BBC povedala, da so kiti najverjetneje napačno navigirali, sledili bolnemu ali dezorientiranemu voditelju ali pa so se, ko so prišli v plitvejše vode, prestrašili. Povedala je, da bi na to lahko vplivale tudi podnebne spremembe, na primer temperatura vode.