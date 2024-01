Znano je, kdaj bodo odprli impresivni most na Hrvaškem

Most s skupno maso 1.100 ton stoji na nadmorski višini 70 metrov in je dolg 220 metrov, njegov največji razpon pa je 152 metrov.

Letos konec februarja bodo vendarle odprli most čez Cetino, kar bo zmanjšalo prometne zastoje med Splitom in Omišem, poroča morski.hr.

Marca lani so v Omišu dokončali most oziroma spojili kraka mostu čez kanjon Cetine, a na njem promet še vedno ne poteka. Sprva je bilo predvideno, da ga bodo odprli že jeseni 2023, a se je odprtje zadržalo.

"Predvideno je, da bomo most za promet odprli letos konec februarja, saj je treba za zgrajeno cesto opraviti vse upravno-pravne postopke, od tehničnega pregleda do pridobitve uporabnega dovoljenja," je za morski.hr povedala Tamara Pajić s Hrvatskih cest.

Prebivalci zaledja zaskrbljeni

Gradnja tega mostu je pomemben korak k izgradnji ceste, ki naj bi zmanjšala neznosne prometne zastoje, ki v poletnih mesecih vladajo na jadranski magistrali med Splitom in Omišem, vendar pa prebivalce v zaledju Omiša že nekaj časa skrbi, kaj se bo zgodilo v trenutku, ko bosta most in ta odsek odprta, saj bo potem dobršen del prometa preusmerjen na cesto skozi Poljico, kar pomeni, da bo promet potekal mimo njihovih hiš.

Promet bo namreč z Jadranske magistrale preusmerjen iz jugovzhodne smeri (Makarska) na neustrezni cesti v zaledju Omiša - uradno imenovani DC70 in ŽC 6142. To je cesta Gata-Zvečanje-Blato na Cetini, državna cesta, ki povezuje Omiš z avtocesto, v nasprotni smeri pa na županijsko cesto, ki preko Tugarja, Srinjina in Žrnovnice vodi proti Stobreču, torej Splitu.

Pristojni ob tem pravijo, da je bilo na tej prometni poti od Strožanca do Omiša obnovljenih 14 kilometrov ceste, vključno z vsemi inštalacijami, ki so potrebne za sodobno naselje, pripravljajo pa tudi projekt rekonstrukcije ceste, ki vodi skozi Tugare, v okviru katerega bodo vgrajene kanalizacija, javna razsvetljava in druga komunalna oprema.