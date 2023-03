Pri Omišu spojili kraka mostu čez kanjon Cetine #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Omišu so danes slovesno spojili kraka mostu čez kanjon reke Cetine. Most velja za enega največjih infrastrukturnih projektov v Dalmaciji in enega največjih gradbenih projektov na Hrvaškem v zadnjih 30 letih.