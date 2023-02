Najbolj impresivnemu mostu na Hrvaškem do konca manjka le še 20 cm

Gradnja povezave omiškega mostu v kanjonu reke Cetine na 70 metrih nadmorske višine se bliža koncu. Mostu, ki bo nekoč del splitske obvoznice, do popolnega zaključka manjka le še 20 centimetrov. Po poročanju Slobodne Dalmacije bo to prvi ukrivljeni most na Hrvaškem, pri katerem je trenutno ena stran višja od druge.

"Ljudje nas sprašujejo, na čem stoji most, kako je mogoče, da tako visi, kaj ga drži, odgovor pa se skriva v težišču z notranjimi nosilci," je za Slobodno Dalmacijo povedal Tomislav Cvetko, inženir pri Hrvatskih cestah in najboljši poznavalec konstrukcije 152 metrov dolgega mostu.

Povedal je tudi, da s to tehniko na Hrvaškem ni zgrajen niti en most, tokrat pa, kot pravi, niso imeli druge rešitve, saj je most grajen neposredno iz enega predora v drugega.

Dela mostu trenutno nista na isti višini

Kot je pojasnil, zgrajena dela mostu zaradi spreminjanja njegovega prečnega prereza trenutno nista na isti višini. "Med vsakim potiskom se konstrukcija premakne, po zadnjem potisku pa bosta obe strani na enaki višini. Potem ju bomo med seboj povezali in celotno konstrukcijo pritrdili na ležaje," je še povedal.

Most bodo, če bodo to dopuščale vremenske razmere, dokončno povezali po 25. februarju, pravi inženir in dodaja, da celotna obvoznica, dolga 3.700 metrov in vredna pol milijarde kun, ne bo začela obratovati pred jesenjo.