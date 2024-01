Na otoku Krk velika pridobitev, ki bo razveselila številne Slovence

Hrvaški otok Krk, priljubljen tudi med Slovenci, naj bi bil v roku petih let s celino povezan še z enim mostom. Hrvatske avtoceste so včeraj pripravile razpis za prijavo dokumentacije. Nova pridobitev naj bi imela dve etaži, po katerih se bodo vozili tako avtomobili kot tudi vlaki, poroča reški Novi list.

Hrvaške avtoceste so včeraj objavile razpis za izdelavo študijske in prometne dokumentacije do lokacijskega dovoljenja za novi krški most s povezovalnimi cestami. Gre za pripravo na gradnjo mostu, ki bo tako cestni kot železniški in bo segal do novega pristaniškega terminala v Omišljah, ki prav tako še ni zgrajen.

Hrvaške ceste so prav tako zadolžene za nadaljevanje gradnje druge, severne avtoceste na otoku Krk, kjer bi območje od mostu do Baške povezala nova cesta preko Dobrinja in Vrbnika.

Za izgradnjo bi potrebovali dve leti

Kot piše Novi list, se lahko podjetja, ki se zanimajo za izdelavo študijske dokumentacije, do 29. januarja prijavijo na razpis Hrvatskih avtocest. Ocenjujejo, da bo ta strošek znašal 600 tisoč evrov.

Načrt je, da bi dokumente izdelali v prihodnjih treh letih, nato pa bi najmanj dve leti potrebovali za izvedbo samih gradbenih del, pravijo na Hrvatskih avtocestah. "Potem ko smo pred dvema letoma obnovili obstoječi Krški most, je strateški načrt razvoja prometa predvidel tudi gradnjo drugega, novega mostu, vključno z železniškim. Potreba po tem že obstaja, ko bo dograjen kontejnerski terminal v Omišlju, pa bo ta potreba še večja, stari most pa za vse to ne bi zadostoval. Zato je ta natečaj korak k izgradnji novega mostu," je za Novi list dejal minister za promet in podpredsednik vlade Oleg Butković.

Predsednik uprave HAC Boris Huzijan je pojasnil, da bodo v tej fazi priprave dokumentacije določili tip konstrukcije novega mostu, vodja projektiranja HAC Gregor Mihelčić pa je dodal, da bo most dvoetažni. Zgornje nadstropje bo cesta, medtem ko bo železnica v spodnjem nadstropju mostu.

Ob tem so pojasnili, da bo obstoječi Krški most deloval tudi po izgradnji novega, a bo takrat na njem precej manj prometa. Vizualna podoba novega mostu zaenkrat še ni določena.

Kje bo most zgrajen

Trasa mostu bo zgrajena južneje od sedanje povezovalne ceste. Most ne bo prečkal otoka Sv. Marka, bo pa na poti od vzhodnega konca Črišnjevskega zaliva čez polotok, kjer je zdaj utrdba Maltempo, saj je to tudi najkrajša zračna povezava med celino in otokom Krk. Skozenj sicer že poteka plinovod od LNG terminala v Omišlju, prav zato, ker gre za najkrajšo povezavo.

To pomeni, da bo od Šmrike do vzhodne strani zaliva Črišnjeva zgrajena nova navezovalna cesta, na izvozu z mostu na otoku do Omišlja pa viadukt in predor na trasi proti Omišlju.

"Realno je, da bo vse skupaj trajalo vsaj pet let, z gradnjo vred, saj sama študija vplivov na okolje pri tako velikih projektih v povprečju traja do dve leti, za celotno študijo sprejemljivosti projekta pa približno tri leta. Potem bodo na vrsti razpisi za izvedbo, nato gradbena dela," je sklenil vodja HAC projektiranja.