Zloglasni ruski trgovec s smrtjo: Če bo treba, grem v vojno

Viktorja Bouta so aretirali leta 2008 na Tajskem. Izročili so ga ZDA, kjer je bil obsojen na prestajanje 25-letne zaporne kazni. Foto: Guliver Image

299. dan vojne v Ukrajini. Ruski preprodajalec orožja Viktor Bout, znan tudi kot "trgovec s smrtjo" in "lomilec sankcij", ki je bil ta teden v dogovoru ZDA z Rusijo o izmenjavi zapornikov izpuščen iz ameriškega zveznega zapora, je danes dejal, da bi se vojne v Ukrajini takoj udeležil kot prostovoljec, če bi imel priložnost in potrebne veščine.

Gospodar vojne, kot je Viktorja Bouta poimenoval istoimenski hollywoodski film iz leta 2005, v katerem je zloglasnega mednarodnega preprodajalca orožja upodobil slavni Nicholas Cage, je v intervjuju za rusko televizijo RT danes ob izražanju pripravljenosti za sodelovanje v ruski invaziji Ukrajine dejal tudi, da z vsem srcem podpira rusko "posebno vojaško operacijo".

Bout je še priznal, da je navdušen nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in da je imel v zaporniški celici v ameriški zvezni kaznilnici Marion obešen njegov portret.

Viktor Bout je bil po dveh desetletjih preprodaje orožja po vsem svetu v ZDA obsojen na 25-letno zaporno kazen. Iz ameriškega zapora je bil izpuščen ta teden v sklopu dogovora o izmenjavi zapornikov med Rusijo in Združenimi državami Amerike. Rusi so nazaj v domovino v zameno za Bouta poslali ameriško košarkarico Brittney Griner.

Poudarki dneva:



Odesa po novih ruskih napadih brez elektrike



Članice EU kljub nasprotovanju Madžarske potrdile novo pomoč Ukrajini



Putin razočaran nad izjavami Merklove o Ukrajini



ZDA svarijo pred vojaškim partnerstvom Irana in Rusije

Odesa po novih ruskih napadih brez elektrike

Odesa na jugu Ukrajine je bila ponoči tarča novih ruskih napadov z droni in je danes skoraj povsem brez elektrike, so sporočile ukrajinske oblasti. Prebivalce opozarjajo, da bi lahko izpad trajal dlje časa. Več preberite v tem prispevku.

Članice EU kljub nasprotovanju Madžarske potrdile novo pomoč Ukrajini

Države članice EU so danes odobrile makrofinančno podporo Ukrajini v višini 18 milijard evrov za prihodnje leto, so sporočili iz Bruslja. To odločitev so sprejeli kljub nasprotovanju Madžarske, ki soglasno odločitev blokira zaradi zadrževanja evropskih sredstev. Madžarski premier Viktor Orban tovrstno interpretacijo sicer zavrača. Več preberite v tem prispevku.

Putin razočaran nad izjavami Merklove o Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil razočaranje nad izjavami nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel o Ukrajini, ki jih je ta izrekla v intervjuju za nemški tednik Die Zeit. Izjavo, da naj bi sporazum iz Minska Ukrajini dal čas, da postane močnejša, si je razložil, kot da je bil ta sklenjen le zato, da se Kijev pripravi na vojno z Rusijo. Več preberite v tem prispevku.

ZDA svarijo pred vojaškim partnerstvom Irana in Rusije

V ZDA so zaskrbljeni nad vojaškim partnerstvom Irana in Rusije, ki je po njegovih besedah škodljivo za Ukrajino, iranske sosede in ves svet. Več preberite v tem prispevku.