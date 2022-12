Članice EU kljub nasprotovanju Madžarske potrdile novo pomoč Ukrajini

Države članice EU so danes odobrile makrofinančno podporo Ukrajini v višini 18 milijard evrov za prihodnje leto, so sporočili iz Bruslja. To odločitev so sprejeli kljub nasprotovanju Madžarske, ki soglasno odločitev blokira zaradi zadrževanja evropskih sredstev. Madžarski premier Viktor Orban tovrstno interpretacijo sicer zavrača.