Zloglasnemu "Beatlu" več let zapora

Skupina "Beatles", imenovana tako zaradi značilnega britanskega naglasa članov, je med letoma 2012 in 2015 v Siriji zadrževala, mučila in obglavila več deset talcev in nato objavila videoposnetke grozljivih umorov. Foto: Reuters

Sodišče v Londonu je zaradi financiranja terorizma danes na osem let zapora obsodilo Britanca, ki naj bi bil član zloglasne celice skrajne skupine Islamska država (IS), znane pod imenonom Beatles. Celica je bila znana po ugrabitvah in usmrtitvah zahodnih talcev.

39-letni Aine Davis, ki so ga britanske oblasti aretirale avgusta lani v Londonu, je med zaslišanjem priznal dve obtožbi v povezavi s financiranjem terorističnih dejavnosti med letoma 2013 in 2014 ter obtožbo v povezavi s posedovanjem strelnega orožja za namene, povezane s terorizmom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Davisa, ki je ves čas zanikal, da bi bil povezan s celico, so aretirali v Turčiji leta 2015, turško sodišče pa ga je dve leti kasneje obsodilo na sedem let in pol zapora zaradi članstva v IS.

Julija lani so ga izpustili, naslednji mesec pa deportirali v Veliko Britanijo. Ko je prispel na letališče Luton, so ga ponovno aretirali. Od takrat je bil pridržan v strogo varovanem zaporu Belmarsh v jugovzhodnem Londonu.

Vodja skupine Mohammed Emwazi, znan kot "Jihadi John", je bil ubit leta 2015 v Siriji v napadu z brezpilotnim letalnikom.

Preostala člana skupine, El Shafee Elsheikh in Alexanda Amon Kotey, sta bila v ZDA obsojena na dosmrtni zapor, potem ko ju je januarja 2018 ujela kurdska milica v Siriji in predala ameriškim silam v Iraku.