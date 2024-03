"Živimo v nevarnih časih, zato tudi čutiva močnejšo potrebo po krepitvi sodelovanja"

"Madžarska in Slovenija dobro sodelujeta na vojaškem in obrambnem področju ter na področju zaščite in reševanja, kar nameravamo ohranjati tudi v prihodnje," je ob današnjem obisku madžarskega kolega Kristofa Szalaya-Bobrovniczkega povedal obrambni minister Marjan Šarec. Ob tem se je Madžarski zahvalil za pomoč Sloveniji po lanskih poplavah.

Kot je poudaril Šarec, je namreč Madžarska ob lanskih uničujočih poplavah kot prva poslala na pomoč helikopter. Minister se je ob tem madžarskemu kolegu zahvalil tudi za prispevek njegove države pri varovanju zračnega prostora nad Slovenijo.

"Živimo v nevarnih časih, zato tudi čutiva veliko močnejšo potrebo po krepitvi sodelovanja," je v luči tega dejal Szalay-Bobrovniczky in zagotovil, da bo Madžarska Sloveniji priskočila na pomoč tudi ob morebitnih prihodnjih naravnih nesrečah.

Minister za obrambo gosti na uradnem obisku kolega. Največ pozornosti bosta ministra namenila dvostranskemu sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju ter aktualnim varnostnim razmeram v Ukrajini, Gazi in Z Balkanu.

Sogovornika sta sicer med pogovorom izmenjala informacije o obrambnih reformah, glavnih izzivih oboroženih sil držav in razvoju zmogljivosti, veliko časa pa sta namenila trenutnim varnostnim razmeram v svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

Madžarska: Ukrajini bomo pomagali samo humanitarno

Glede vojne v Ukrajini je Šarec ponovil zavezo Slovenije o materialni in humanitarni podpori Ukrajini. "Ključna je enotnost naših skupnih prizadevanj v podporo Ukrajini in jo je treba ohraniti," je poudaril. Szalay-Bobrovniczky je medtem poudaril, da stališče Madžarske ostaja nespremenjeno, Ukrajini ne namerava pomagati s pošiljanjem orožja ali vojakov, temveč samo humanitarno.

Ministra sta spregovorila tudi o varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu. Šarec je poudaril, da sta državi aktivni v misijah v regiji, zlasti v misiji Eufor Althea v BiH, ki ji trenutno poveljuje Madžarska, ter tudi v okviru misije Kfor na Kosovu. Po besedah madžarskega ministra je lahko Balkan po eni strani zaradi zgodovinskih dejavnikov še vedno nevarno območje, po drugi pa predstavlja dodaten izziv na področju nezakonitega priseljevanja.

Minister: "Izzive najbolje rešujemo s trdnimi odnosi in partnerstvi." Za Slovenijo in Madžarsko je pomembna stabilnost Z Balkana, obe podpirata širitev EU. ZB je na agendi madžarskega predsedovanja Svetu EU in pobudi CEDC. Aktivno sodelujemo v Eufor Althea, pod trenutno madžarskim poveljstvom.

Šarec je ob priložnosti Madžarski zaželel uspešno predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta. Prioriteta predsedovanja bo, kot je dejal Szalay-Bobrovniczky, krepitev vojaške industrije ter obrambnih sposobnosti in s tem povezano zagotavljanje večje varnosti v Evropi.

V okviru obiska se bosta ministra danes udeležila tudi slovesnosti v Tolminu, na kateri bosta imela slavnostni nagovor in odkrila spominsko obeležje madžarskemu stotniku Emilu Czantu, ki je med prvo svetovno vojno padel na Soški fronti. Po besedah Šarca gre za pomemben korak pri ohranjanju skupnega zgodovinskega spomina in za priznanje vsem, ki so predano služili svojim državam.