Zemeljski plaz v Kolumbiji odnesel 33 življenj #video

Reševalci so morali odstraniti več ton blata, da so prišli do posmrtnih ostankov 28 odraslih in petih pogrešanih, ki jih je zasul plaz. To je najhujša naravna nesreča v Kolumbiji med letošnjo deževno sezono, ki se je začela sredi marca.

Nedeljski plaz je pod seboj pokopal osem hiš. Sprožil se je na območju, ki velja za nevarno in za katero so po navedbah oblasti odredili evakuacijo. Plaz je prav tako zaprl pomembno cesto, ki Kolumbijo povezuje z Ekvadorjem.

Plaz je še posebej prizadel 50-letnega prebivalca Rosasa, ki je v njem izgubil kar 13 svojcev.