Zelo redko opažanje na Hrvaškem, videli smo ga tudi v Sloveniji

V soboto je bil v bližini hrvaškega otoka Murter opažen kit, ki je po besedah očividcev v dolžino meril vsaj 15 metrov, najverjetneje pa še več. Po mnenju poznavalcev je šlo za brazdastega kita (Balaenoptera physalus), drugo največjo morsko žival in tesnega sorodnika nekoliko bolj prepoznavnega sinjega kita. Brazdastega kita, pravzaprav kar dva, smo pred letom in pol gostili tudi v slovenskem morju .

Kita so po poročanju hrvaškega portala 24sata med otokom Murter in luko Opat na skrajnem južnem delu otoka Kornat opazovali potniki na izletniški ladji, ki turiste vozi na enodnevne izlete na Kornate.

Kot je za portal povedal kapitan izletniške ladje Darko Turčinov, česa takega še ni videl. "Celo življenje sem na morju, a kita tukaj še nisem videl. Videl sem ga v oceanih."

Brazdasta kita sta novembra 2020 priplavala tudi v bližino slovenske obale:

Brazdasti kit, ki lahko v dolžino zraste tudi prek 25 metrov in tehta prek 70 ton, v povprečju pa merijo nekaj čez 20 metrv, je sicer stalen prebivalec Sredozemlja, a v Jadranskem morju je opažen zelo redko.

V slovenskem društvu Morigenos, ki se ukvarja s proučevanjem morskih sesalcev, so novembra 2020 ob opažanju dveh brazdastih kitov ob slovenski obali zapisali, da brazdastega kita v Jadranu opazijo zgolj na vsakih nekaj let.

Brazdasti kit je opredeljen kot ranljiva vrsta, glavne nevarnosti v Sredozemlju pa so naleti hitrih ladij, podvodni hrup, kemično onesnaženje in mikroplastika.

V društvu Morigenos so ob bližnjem srečanju slovenskih ribičev z brazdastima kitoma pred letom in pol lastnike plovil še pozvali, naj se kitom ne približujejo na manj kot 200 metrov in s tem zmanjšajo morebitni negativni vpliv nanje.

Fotografije brazdastih kitov, posnete novembra 2020 v bližini slovenske obale (Foto: društvo Morigenos):

Foto: Morigenos

Foto: Morigenos

Foto: Morigenos

Foto: Morigenos