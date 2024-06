Zelenski v Bruslju za podpis varnostnega sporazuma z EU

Michel je pred začetkom zasedanja voditeljev držav članic EU, ki se jim bo danes pridružil tudi Zelenski, ponovno potrdil podporo povezave Ukrajini pri njenem spopadanju z rusko agresijo. Zavzel se je tudi za več vojaške in finančne pomoči Kijevu.

Kot je dejal, je pomembno poslati signal, da se ne bojimo Rusije, da smo motivirani in odločni. Ukrajina se bori za obrambo svoje prihodnosti in za "obrambo naših skupnih vrednot, naših skupnih sanj, za več miru, več blaginje, več varnosti", je dodal predsednik Evropskega sveta.

Zelenski je povedal, da se bo srečal z voditelji EU in njenih držav članic, s katerimi bo imel dvostranske pogovore. Ob tem je napovedal, da bodo podpisali tri varnostne sporazume, tudi enega z EU kot celoto.

Ukrajina je v torek začela pogajanja o članstvu v EU

Ta sporazum bo po njegovih besedah prvič vseboval zavezo vseh 27 držav članic, da Ukrajini zagotovijo obsežno podporo, ne glede na morebitne notranje institucionalne spremembe. "Vsak naš korak nas približuje našemu zgodovinskemu cilju miru in blaginje v našem skupnem evropskem domu," je pred prihodom na srečanje na družbenem omrežju X sporočil Zelenski.

Ukrajina je v torek začela pogajanja o članstvu v EU. Zelenski je to danes označil za "zgodovinski rezultat". "To je zelo pomembno za vse nas v Ukrajini, verjemite," je dejal novinarjem.

Zelenski je ob prihodu na vrh spomnil tudi na nedavno konferenco o miru v Ukrajini, ki je potekala v Švici. Poudaril je, da se je treba pripraviti na "drugi mirovni vrh", o čemer bo danes govoril tudi z evropskimi voditelji.

Kot je ob tem poudaril, je treba narediti naslednje korake, in sicer podroben načrt in ga dati na mizo. To je treba storiti v nekaj mesecih, saj Ukrajina nima veliko časa, je dejal. "Nočemo, da bi konflikt trajal več let, Moskva ga želi podaljševati," je opozoril Zelenski.

Poljska in baltske države pozvale EU h krepitvi varovanja meje z Rusijo in Belorusijo

Poljska, Litva, Latvija in Estonija so v skupnem pismu Evropsko unijo pozvale k okrepitvi politične in finančne podpore za varovanje meje povezave z Rusijo in Belorusijo. Opozorile so na vse večjo grožnjo dvojice držav, ki po njihovem mnenju izvajata hibridne napade na EU, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Naše države več kot dve leti od začetka ruske invazije čutijo, kaj pomeni biti frontna članica EU," so poljski premier Donald Tusk, estonska premierka Kaja Kallas, litovski predsednik Gitanas Nauseda in latvijska premierka Evika Silina zapisali v pismu, ki so ga naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela.

Opozorili so, da je EU postala tarča hibridnih napadov, ki jih izvajata Rusija in Belorusija, ter kot grožnje uniji med drugim izpostavili kibernetske napade, dezinformacijske kampanje in sabotaže, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Odločno podpiramo Ukrajino in vlagamo v svoj oborožene sile, obrambno industrijo ter zaščito meja z Rusijo in Belorusijo. Še vedno pa je treba storiti veliko več in na bolj usklajen način," so prepričani voditelji. V luči tega so Bruselj pozvali h krepitvi politične in finančne podpore za varovanje vzhodnih meja bloka.

"Izgradnja obrambne infrastrukture ob zunanji meji EU z Rusijo in Belorusijo bo naslovila potrebo po zaščiti EU pred vojaškimi in hibridnimi grožnjami," so dodali. Prav tako so pozvali k boljšem usklajevanju pobud na področju obrambe znotraj EU in z Natom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poljska, Litva, Latvija in Estonija, ki so sicer ene najtesnejših zaveznic Ukrajine, so pismo poslale pred današnjim vrhom voditeljev članic EU v Bruslju. Voditelji teh držav so vprašanje okrepitve varovanja zunanje meje EU izpostavili tudi ob prihodu na vrh, na katerem naj bi med drugim govorili tudi o varnosti in obrambi ter migracijah.

Poljski premier Tusk je v izjavi novinarjem Rusijo in Belorusijo obtožil "instrumentalizacije nezakonitih migracij", kar po njegovem mnenju predstavlja veliko težavo ne samo za Poljsko in baltske države.

Latvijska premierka Silina pa je dejala, da je zelo pomembno, da bosta vprašanji obrambe in varnosti ter instrumentalizacija migracij obravnavani na tokratnem zasedanju Evropskega sveta.