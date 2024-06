Rusko vojaško sodišče je pet tujcev v odsotnosti obsodilo na zaporne kazni, ker so se kot vojaški najemniki bojevali na strani Ukrajine. Med obsojenci je tudi Hrvat Vjekoslav Prebeg, ki mu je sodišče naložilo 23 let zapora, poročanje ruskega časnika Kommersant povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vojaško sodišče je Šveda Mathiasa Gustavssona, Britanca Johna Herdinga in Prebega obsodilo na po 23 let zapora, potem ko so bili spoznani za krive izvajanja vojaške najemniške dejavnosti ter urjenja za teroristične dejavnosti in nasilni prevzem oblasti.

Britanec Andrew Hill je bil prav tako spoznan izvajanja vojaške najemniške dejavnosti, njegov rojak Dylan Healy pa sodelovanja v najemniški dejavnosti. Prvi je prejel štiri leta, druga pa tri leta in pol zapora.

Le urili ukrajinsko vojsko

Po navedbah Kommersanta so obtoženci sicer trdili, da niso neposredno sodelovali v sovražnostih proti ruski vojski, temveč da so le urili ukrajinsko vojsko. Ruske sile naj bi jih zajele med bitko za Mariupolj leta 2022, a so jih še isto leto izpustili v okviru izmenjave vojnih ujetnikov.

Peterici so sicer še pred izmenjavo sodili že v separatistični proruski Ljudski republiki Doneck, kjer jih je obtožnica bremenila kaznivih dejanj urjenja za teroristične dejavnosti in sodelovanja v oboroženem spopadu v vlogi plačanca.