Ukrajinski predsednik po okužbi odšel v bolnišnico

Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in vodjo njegove pisarne Andrija Jermaka, ki sta se nedavno okužila z novim koronavirusom, so danes sprejeli v bolnišnico. V uradu ukrajinskega predsednika pojasnjujejo, da Zelenski nima hujših znakov bolezni covid-19, za odhod v bolnišnico pa se je odločil, ker se tam lažje izolira.

Volodimir Zelenski, pri katerem so okužbo potrdili v ponedeljek, je sprva nameraval bolezen preboleti doma, pozneje pa se je odločil za hospitalizacijo, da ne bi ogrožal svojcev in družine. "Tam so boljši pogoji za bolnike. Nič resnega ni," je sporočila njegova tiskovna predstavnica. V bolnišnici so za Zelenskega pripravili posebno pisarno, kjer še naprej na daljavo vodi konference in opravlja svoje delo. Že danes naj bi opravil več klicev, poroča STA.