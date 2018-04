ZDA z novimi sankcijami proti Rusiji, pod drobnogledom tudi direktor Gazproma

ZDA so naznanile nove obsežne sankcije proti Rusiji, ki vključujejo več deset posameznikov in podjetij. Med njimi je med drugim sedem oligarhov, ki naj bi bili blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Uradni Washington sprejetje ukrepov utemeljuje s "škodljivim delovanjem Rusije po svetu".

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je uvedla nove sankcije proti Rusiji in nekaterim ruskim oligarhom. Foto: Reuters

ZDA sprejem omenjenih ukrepov utemeljujejo kot "odgovor na nadaljevanje vse bolj predrznega vzorca škodljivega delovanja po svetu", pojasnjujejo v Washingtonu.

Med tovrstna dejanja Rusije ZDA štejejo okupacijo ukrajinskega polotoka Krim, spodbujanje nasilja na vzhodu Ukrajine, podporo režimu sirskega predsednika Bašarja Al Asada in škodoželjno kibernetsko dejavnost.

Po besedah neimenovanega predstavnika ameriške administracije gre tudi za odziv na prizadevanja Moskve, da bi "spodkopala zahodne demokracije".

Med prizadetimi posamezniki tudi direktor Gazproma

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sankcije uvedla proti sedmim ruskim oligarhom, ki naj bi glede na trditve Washingtona igrali ključno vlogo v politiki Kremlja.

Ukrepi zadevajo tudi 12 podjetij v njihovi lasti oziroma pod njihovim nadzorom, 17 visokih vladnih predstavnikov in rusko državno podjetje, ki trguje z orožjem.

Med posamezniki, na katere se nanašajo omenjeni ukrepi, sta tudi podjetniški magnat Oleg Deripaska in direktor ruskega energetskega giganta Gazprom Aleksej Miller.

Ruski predsednik Vladimir Putin in prvi mož Gazproma Aleksej Miller. Foto: Reuters

Sankcije po navedbah Washingtona niso usmerjene proti ruskemu narodu

V Washingtonu poudarjajo, da nove sankcije niso usmerjene proti ruskemu narodu: "Želimo si boljših odnosov z Rusijo, vendar pa je to mogoče zgolj s spremembo obnašanja Rusije."

ZDA so niz novih sankcij proti Rusiji uvedle že 15. marca, in sicer zaradi vmešavanja Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016 in kibernetskih napadov. Ukrepi so doleteli 19 posameznikov in pet ruskih pravnih oseb.

Današnji novi ukrepi so bili sprejeti sredi diplomatske krize, v katero so se zapletle zahodne zaveznice in Rusija glede zastrupitve nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji.