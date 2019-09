ZDA v Savdsko Arabijo pošiljajo vojake in rakete

ZDA so sporočile, da bodo v Savdsko Arabijo po nedavnih napadih na naftno infrastrukturo v tej državi napotile 200 vojakov in rakete patriot. Pentagon je pojasnil, da bodo poleg raket zemlja-zrak ZDA Savdski Arabiji za pomoč pri obrambi poslale še štiri radarje sentinel.

Kot je dejal tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva Jonathan Hoffman, bodo ZDA s tem pripomogle k boljši obrambi najpomembnejše vojaške in civilne infrastrukture v Savdski Arabiji. "Gre za izraz naše zavezanosti partnerjem v regiji ter varnosti in stabilnosti na Bližnjem vzhodu," je dodal Hoffman.

Riad in Washington vztrajata, da za napadi stoji Teheran

V Savdski Arabiji sta bili 14. septembra tarči napada z brezpilotnimi letali dve pomembni nahajališči nafte državnega podjetja Aramco na vzhodu države, pri tem pa tudi največja rafinerija nafte na svetu Abkaik. Odgovornost za napade so prevzeli hutijski uporniki iz sosednega Jemna. Kot so poudarili, gre za maščevanje za vojaško posredovanje Savdske Arabije v državljanski vojni v Jemnu.

Savdska Arabija in ZDA sicer vztrajajo, da je za napade odgovoren Iran, ne Hutiji. Med drugim poudarjajo, da so brezpilotna letala in rakete prileteli s severa, ne iz Jemna, ki leži južno. Iran očitke o odgovornosti za napade odločno zavrača. Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je pred tednom dni posvaril pred napadom ZDA ali Savdske Arabije na Iran, saj bi to po njegovem sprožilo splošno vojno.