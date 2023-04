ZDA: najstnik ustreljen, ker je pozvonil na napačen zvonec

"To ni bila 'napaka', to je bil zločin iz sovraštva," je za Kansas City Defender povedala Yarlova teta Faith Spoonmore. "Otroka ne ustreliš v glavo, ker je pozvonil na tvoja vrata. Dejstvo, da je policija rekla, da je bila 'napaka', je razlog, zakaj je Amerika takšna, kot je." Fotografija je simbolična.

"To ni bila 'napaka', to je bil zločin iz sovraštva," je za Kansas City Defender povedala Yarlova teta Faith Spoonmore. "Otroka ne ustreliš v glavo, ker je pozvonil na tvoja vrata. Dejstvo, da je policija rekla, da je bila 'napaka', je razlog, zakaj je Amerika takšna, kot je." Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Policija je strelca izpustila iz pripora, vendar ga ni identificirala. Ustreljeni Yarl je v stabilnem stanju, vendar je njegovo življenje še vedno ogroženo.

Ugledna odvetnika za državljanske pravice Ben Crump in Lee Merritt v zadevi zastopata Yarlovo družino. Kritizirata oblasti, ker so osumljenca – zanj pravijo, da je svetlopolt moški – izpustile.

"Ne moreš človeka kar ustreliti brez vsakršne utemeljitve, ker je potrkal na tvoja vrata. In trkanje na tvoja vrata ni opravičilo. Tega tipa je treba obtožiti," je dejal Crump.

Osumljenca so odpeljali na policijsko postajo, kjer je podal izjavo, potem pa so ga izpustili. V Misuriju mora biti oseba, ki je pridržana zaradi preiskave kaznivega dejanja, izpuščena ali obtožena v 24 urah.

Zakon kot krinka za nasilje nad temnopoltimi

Preiskovalci preiskujejo, ali osumljenca ščiti državni zakon tako imenovani Stand Your Ground, ki ljudem dovoljuje uporabo smrtonosne sile v primeru, če se počutijo resno ogrožene. Kritiki pravijo, da takšni zakoni spodbujajo nasilje nad temnopoltimi.

"Priznavam rasno naravo tega primera," je dejala vodja policije Kansas Cityja Stacey Graves. "Priznavam in razumem zaskrbljenost in odziv skupnosti na ta posebni incident."

V nedeljo se je več sto protestnikov zbralo blizu hiše, kjer se je zgodilo streljanje, vzklikali so "življenja temnopoltih so pomembna" in "pravica za Ralpha".

Svojci policiji očitajo pristranskost

"To ni bila 'napaka', to je bil zločin iz sovraštva," je za Kansas City Defender povedala Yarlova teta Faith Spoonmore. "Otroka ne ustreliš v glavo, ker je pozvonil na tvoja vrata. Dejstvo, da je policija rekla, da je bila 'napaka', je razlog, zakaj je Amerika takšna, kot je."

Gospa Spoonmore je odprla stran GoFundMe, da bi zbrala denar za varstvo svojega nečaka. Na strani je zapisala, da je Yarl nameraval brata pobrati na naslovu 115. terasa, vendar je po pomoti pozvonil na 115. ulici. Na strani piše: "Moj nečak je padel na tla in moški ga je znova ustrelil. Ralph je nato lahko vstal in stekel do sosednje hiše ter poiskal pomoč."

Stran GoFundMe najstnika opisuje tudi kot "enega od najboljših bas klarinetistov v Misuriju", tistega, ki "igra več instrumentov v metropolitanskem mladinskem orkestru".

Slavne osebnosti, kot so Halle Berry, Kerry Washington in Jennifer Hudson, so na družbenih omrežjih zahtevale pravico in izrazile podporo družini Yarl.