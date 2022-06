Navijači so se norčevali iz štirih temnopoltih igralcev, trener protestno zapustil klub

Pardew in njegov pomočnik Alex Dyer, ki je bil prvi temnopolti trener v zgodovini kluba, sta nepreklicno zapustila klub, kot razlog pa sta navedla rasistično zlorabo nogometašev CSKA, poročajo angleški mediji.

CSKA je prejšnji mesec v finalu bolgarskega pokala izgubil proti večnemu tekmecu Levskemu iz Sofije, pred naslednjo tekmo proti Botevu iz Plovdiva pa so navijači na igrišče pred štiri temnopolte igralce ekipe odvrgli banane.

Člani moštva sprva niso želeli odigrati tekme, nato pa so se vseeno odpravili na igrišče. Alan Pardew je pojasnil, da je ta incident vplival na njegovo odločitev. "Dogodki pred in po tekmi proti Botevu Plovdivu so bili nesprejemljivi ne samo zame, ampak tudi za mojega pomočnika Alexa Dyerja in moje igralce," je povedal za uradno spletno stran kluba.

"Naši igralci so se odločili za igro zaradi zvestobe klubu. Ta majhna skupina organiziranih rasističnih navijačev, ki so poskušali sabotirati igro, niso navijači, pred katerimi želim trenirati ekipo. To zagotovo ni prava pot za CSKA," je še poudaril angleški strokovnjak.

Navijači sofijskega CSKA so zakuhali rasistični škandal. Foto: Reuters

"Rad bi izrazil hvaležnost vsem pravim navijačem CSKA za njihovo podporo in strast. Prav tako bi se rad zahvalil Daniju in njegovemu očetu Griši Gančevu, lastniku kluba, za njuna prizadevanja, da kljub vsem izzivom in okoliščinam popeljeta klub naprej. Žal se je moj čas tukaj končal," je sklenil Pardew.

Pardew se je bolgarskemu klubu sprva pridružil kot svetovalec novembra 2000, v državo pa se je za stalno preselil po aprilskem odstopu dotedanjega glavnega trenerja Stojča Mladenova.

Pardew je v preteklosti vodil številne angleške klube v premier league, kot so West Ham, Charlton, Southampton, Newcastle, Crystal Palace in West Bromwich Albion. Pred bolgarskim izzivom je bil dejaven pri nizozemski ekipi ADO Den Haag.

V Bolgariji je sicer naslov prvaka z rekordno visoko razliko, pred drugouvrščenim CSKA iz Sofije je imel kar 21 točk prednosti, osvojil Ludogorec iz Razgrada. Od začetka leta ga vodi slovenski strateg Ante Šimundža, ki mu pri delu pomagal Damjan Ošlaj, na zelenici pa je postal pomemben člen ekipe reprezentanta Žan Karničnik.