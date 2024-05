ZDA sankcionirale gruzijske uradnike zaradi sporne zakonodaje

Ameriški State Department je v četrtek prepovedal potovanje v ZDA gruzijskim državnim uradnikom, ki so bili vpleteni v potrditev sporne zakonodaje o tujih vplivih. Odmevni zakon je v tej zakavkaški republiki sprožil množične protivladne proteste.

"State Department izvaja novo politiko omejevanja vizumov za Gruzijo, ki bo veljala za posameznike, odgovorne za spodkopavanje demokracije v Gruziji in njihove družinske člane," je sporočil državni sekretar ZDA Antony Blinken.

Kljub večtedenskim množičnim protestom je gruzijska vlada prejšnji teden potrdila zakon, za katerega njihovi politični nasprotniki pravijo, da bi ga lahko po vzoru ruskih oblasti uporabili za preganjanje disidentov.

Blinken je dejal, da bo zakon, ki ga je predstavila vladajoča stranka Gruzijske sanje, zadušil uresničevanje svobode združevanja in izražanja, stigmatiziral organizacije, ki služijo državljanom Gruzije in oviral neodvisne medijske organizacije, ki Gruzijcem zagotavljajo dostop do kakovostnih informacij.

Navedel je tudi znamenja kampanje ustrahovanja in uporabe nasilja za zatiranje mirnega izražanja nasprotnih mnenj. Zaradi tega bodo ZDA opravile pregled odnosov z Gruzijo.

Evropska unija kritična

Zakon je ostro kritizirala tudi EU in opozorila, da bi lahko predstavljal oviro pri prizadevanjih Gruzije za članstvo v EU.

Kljub pritiskom pa je predsednik gruzijskega parlamenta danes sporočil, da bodo prihodnji teden znova potrjevali zakon, s čimer bodo preglasovali veto predsednice Salome Zurabišvili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vladajoča stranka je kritizirala ameriške ukrepe, ki da posegajo v suverenost Gruzije.