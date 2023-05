ZDA: Kitajsko letalo izvedlo agresiven manever v mednarodnem zračnem prostoru

V Južnokitajskem morju se je pred dnevi zgodil nov incident med ZDA in Kitajsko, v katerem sta bili udeleženi kitajsko in ameriško vojaško letalo. Peking je za incident, ki ga je označil za nevarno provokacijo, okrivil ZDA. Te pa so zatrdile, da je kitajsko letalo izvedlo "nepotrebno agresiven manever" v mednarodnem zračnem prostoru.

Ameriška vojska je v torek sporočila, da je pilot kitajskega lovskega letala prejšnji teden izvedel "nepotrebno agresiven manever" v bližini ameriškega izvidniškega letala, ki je delovalo nad Južnokitajskim morjem.

Videoposnetek, ki ga je objavila ameriška vojska, prikazuje kitajsko lovsko letalo, kako leti tik pred ameriškim letalom, ki se nato zatrese zaradi nastale turbulence.

Kot je v izjavi ob tem zapisalo ameriško vojaško poveljstvo za indopacifiško območje, je kitajsko letalo pretekli petek "letelo neposredno v območju 400 čevljev (približno 122 metrov) od nosu RC-135, kar je prisililo ameriško letalo, da je letelo skozi njegovo turbulenco", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriško letalo je izvajalo varne in rutinske operacije nad Južnokitajskim morjem

Pri ameriški vojski so še navedli, da je njihovo letalo izvajalo "varne in rutinske operacije nad Južnokitajskim morjem v mednarodnem zračnem prostoru v skladu z mednarodnim pravom".

Peking je incident danes označil za ameriško "provokacijo". "Dolgotrajno in pogosto pošiljanje ladij in letal Združenih držav za natančno opazovanje Kitajske resno škoduje nacionalni suverenosti in varnosti Kitajske," je dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning in Washington pozvala, naj nemudoma ustavi tovrstne "nevarne provokativne dejavnosti", poroča AFP.

Odzvali so se tudi pri kitajski vojski, kjer so danes sporočili, da je ameriško letalo "namerno vdrlo" v vojaško območje za usposabljanje.

"Ameriško izvidniško letalo RC-135 je namerno vdrlo v naše območje za usposabljanje, da bi izvedlo opazovanje in motenje (operacije)," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik kitajske vojske Zhang Nandong in dodal, da je Kitajska poslala letala, da izsledijo in nadzorujejo ameriško letalo "v skladu z zakoni in predpisi".

Incident se je zgodil v času skrhanih odnosov

Incident se je zgodil v času skrhanih odnosov med Washingtonom in Pekingom, med drugim zaradi Tajvana, ki ga Kitajska obravnava kot svoje ozemlje, in sestrelitve domnevno kitajskega vohunskega balona nad ZDA.

Tokratni incident sicer ni edini tak med velesilama v Južnokitajskem morju. Kitajska vojska je konec marca ameriško stran obtožila, da je njena vojaška ladja nezakonito vstopila v kitajske vode. Kot so zatrdili, je ameriški rušilec USS Milius vstopil v vode blizu Paracelskih otokov v Južnokitajskem morju. Gre za območje, ki si ga Peking lasti in zaradi katerega je v sporu z državami jugovzhodne Azije. Ameriške sile so kitajske navedbe zavrnile kot lažne.