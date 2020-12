ZDA čez štiri leta načrtujejo vrnitev na Luno

Slovesno predstavitev je vodil podpredsednik ZDA Mike Pence, potem ko je še zadnjič predsedoval seji Nacionalnega vesoljskega sveta ZDA, saj se s tega položaja poslavlja, poroča STA.

Pence je vodil prireditev v Kennedyjevem vesoljskem centru pred tremi raketami Saturn V iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, s katerimi so v vesolje leteli astronavti programa Apollo.

V govoru je med drugim spomnil na zadnjega od 12 astronavtov, ki so hodili po Luni, poveljnika misije Apollo 17 Gena Cernana, ki si je do smrti želel, da ne bi bil več zadnji, ki je bil na Luni. Svoj zadnji sprehod je opravil 14. decembra 1972.

"Vse življenje si je prizadeval, da bi se Američani vrnili na Luno, in tako bomo počastili spomin nanj," je dejal Pence.

Vrnitev na Luno predvidena leta 2024

Na slovesnosti je bilo le pet od 18 izbranih vesoljcev, ki so prišli na oder v maskah proti koronavirusu. Nasa ima sicer trenutno 47 aktivnih astronavtov, ki se potegujejo za priložnost za pot v vesolje, posebna čast pa bo vrnitev na Luno predvidoma leta 2024. Od 47 jih je do zdaj šla v vesolje le polovica, navaja STA.

Med izbranimi za program Artemis sta Kate Rubins in Victor Glover, ki sta trenutno na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), na seznamu so tudi udeleženki prvega povsem ženskega sprehoda po vesolju Christina Koch in Jessica Meir, pa Joe Acaba in Stephanie Wilson, ki sta edina v skupini z izkušnjami letanja z raketoplanom.

V skupini so veterani ISS Kjell Lindgren, Anne McClain in Scott Tingle, na prvo pot v vesolje pa še čakajo Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Woody Hoburg, Jonny Kim, Nicole Mann, Jasmin Moghbeli, Frank Rubio in Jessica Watkins.