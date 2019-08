Zastrupitev na Hvaru: "Deklica je dobro. Deček žal ni."

"Deklica je dobro in komunicira. Deček žal ni. Ni še pri zavesti. Upamo, da bo tudi on okreval," je za časopis Večernji list povedal Bruno Mancuso, eden od italijanskih turistov, ki so se na jadrnici Atlantia zastrupili z ogljikovim monoksidom. Deklico so prejšnji teden z intenzivne nege že premestili na oddelek, kjer okreva tudi njena mati, medtem ko deček ostaja na oddelku intenzivne nege.

14-letno deklico in petletnega dečka bodo ta teden premestili v pediatrično bolnišnico Bambino Gesu, še poroča Večernji list.

Mancuso se je z ženo, ki so jo zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom prav tako hospitalizirali, pretekli konec tedna vrnil v Italijo. Na zdravljenju v Splitu je medtem ob otrocih ostala tudi njuna mati, partnerka Eugenija Vincija, ki je zaradi zastrupitve na jadrnici umrl. Njegove posmrtne ostanke naj bi danes prepeljali v njegov domač kraj na Siciliji.

Vsi turisti, ki so se zastrupili na jadrnici, so iz mesta Sant'Agata di Militello blizu Messine na Siciliji. Foto: Wikimedia Commons

Lastnik in kapitan jadrnice za zdaj ostajata na prostosti. Izjavila sta, da se ne počutita kriva za nesrečo, da sta zastrupljenim potnikom zagotavljala prvo pomoč in da so ju tragični dogodki zelo pretresli.

Državno tožilstvo ju medtem bremeni krivde za nesrečo, saj naj bi v strojnico jadrnice vgradila neprimeren bencinski agregat, ki ga zaradi izpustov ogljikovega monoksida ni dovoljeno uporabljati v zaprtih prostorih.

