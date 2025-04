Zaradi Trumpove trgovinske politike morda novo znižanje evrskih obrestnih mer

Pomembnejši poudarki dneva:



Ameriški zvezni sodnik je v sredo ugotovil verjetni razlog za kazenski pregon članov vlade Donalda Trumpa zaradi nespoštovanja sodišča v povezavi z njegovim ukazom, naj se letali z izgnanimi Venezuelci na poti v Salvador vrneta v ZDA, poročajo ameriški mediji.

Sodnik James Boasberg je neimenovane uradnike vlade obtožil, da so Venezuelce, ki so jih marca izgnali na podlagi zakona o tujih sovražnikih iz 18. stoletja, vkrcali na letali in odpeljali proti Salvadorju, še preden so lahko spodbijali deportacije na sodišču. Ko je vladi ukazal, naj se letali vrneta, je dobil odgovor, da je že prepozno.

Sodnik je zagrozil z zaslišanji, po katerih lahko zahteva kazenski pregon pripadnikov vlade, ki so odgovorni za neupoštevanje ukaza. Te uradnike morajo šele identificirati. Če pravosodno ministrstvo ne bo ukrepalo, bo sam imenoval posebnega tožilca.

"Ustava ne dopušča namernega neupoštevanja sodnih odredb - zlasti s strani uradnikov izvršne veje oblasti, ki so prisegli, da jo bodo spoštovali," je zapisal Boasberg.

Trumpova vlada je napovedala pritožbo, podobna sodna odločitev pa se ji obeta tudi v primeru po napaki izgnanega Salvadorca Kilmarja Abrega Garcie. V njegovem primeru je zvezna sodnica od vlade zahtevala, da ga vrne v ZDA, vrhovno sodišče pa je soglasno odločilo, da mu mora vlada omogočiti vrnitev.

Trump po odločitvi vrhovnega sodišča ni javno povedal, da se to ne bo zgodilo. Primer so namesto njega v javnosti pojasnjevali člani njegove vlade, kot sta pravosodna ministrica Pam Bondi in državni sekretar Marco Rubio, ki sta ob sprejemu salvadorskega predsednika Nayiba Bukeleja v ponedeljek zagotovila, da Garcie v ZDA ne bodo vrnili, ker da je odločitev v rokah Salvadorja.

Predstavniki vlade obenem brez dokazov ponavljajo, da je Garcia pripadnik ulične tolpe. Bukele je dejal, da Garcie ne bo poslal v ZDA, njegova vlada pa je v sredo demokratskemu senatorju iz Marylanda Chrisu Van Hollenu zavrnila dostop do Garcie v zloglasnem salvadorskem zaporu Cecot.

Van Hollen, ki prihaja iz zvezne države, kjer je Garcia živel, je v sredo obiskal Salvador v prizadevanjih za izvršitev ukaza vrhovnega sodišča ZDA. Novinarjem je tam dejal, da Trump, Bondi in podpredsednik JD Vance lažejo, ko trdijo, da je bil Garcia pripadnik tolpe MS-13, poroča Politico.

Van Hollen se je v Salvadorju srečal s podpredsednikom Felixom Ulloo, ki mu je zavrnil dovoljenje za obisk zapora, ali pogovor z Garcio po telefonu. "Prišel sem prosit le za to, da odprejo vrata Cecota in nedolžnemu človeku omogočijo pot na prostost," je dejal senator.

Italijanska premierka Giorgia Meloni bo danes obiskala Washington in se sestala s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Osrednja tema njunega srečanja bodo carine ZDA na uvoz iz EU, pri čemer bo Meloni skušala Trumpa prepričati, naj ne uvede novih trgovinskih ukrepov, ki bi vplivali na gospodarstva članic EU.

"Imamo moč, sposobnost in inteligenco, da premagamo vsako oviro. Premagali smo že več težkih ovir in še več jih bo pred nami," je v torek glede obiska ZDA dejala Meloni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Sama carinam ni naklonjena, v začetku meseca je tudi povedala, da se je treba izogniti trgovinski vojni, saj da lahko ta le oslabi Zahod.

V luči tega si bo Meloni, ki poudarja svojo osebno povezanost z ameriškim predsednikom in se je januarja udeležila njegove inavguracije, prizadevala Trumpa odvrniti od njegove carinske retorike do EU. Trump je namreč EU obtožil, da je bila ustanovljena za izkoriščanje ZDA, in v začetku aprila napovedal 20-odstotne carine na uvoz iz unije, ki jih je nato za 90 dni zamrznil.

Do izteka tega roka so sicer v ZDA v veljavi desetodstotne carine na uvoz blaga. Unija je posledično napovedala 90-dnevni odlog izvajanja protiukrepov v odziv na 25-odstotne dodatne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA. V ZDA že od 2. aprila veljajo tudi 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov.

Italija je imela lani za 40 milijard evrov trgovinskega presežka z ZDA, tretjega največjega med članicami EU za Nemčijo in Irsko, poroča bruseljski portal Politico. Dodatne carine bi tako lahko imele velik vpliv na italijanske izvoznike.

Meloni je v zadnjih dneh opravila več pogovorov s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Le dan po obisku Washingtona bo v Rimu gostila podpredsednika ZDA JD Vancea.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je po svoji marčni seji z navedbo, da "denarna politika postaja pomenljivo manj omejevalna", nakazal, da bi lahko kljub opozorilom pred naraščajočo negotovostjo prišlo do začasne prekinitve niza rezov v obrestne mere. Z nekaterimi izjavami je to nakazala tudi predsednica ECB Christine Lagarde.

Čeprav je Trump del dodatnih carin na uvoz blaga medtem začasno za 90 dni zamrznil in dodatne carine ne veljajo za celoten uvoz, pa je na finančnih trgih prišlo do velikih pretresov, analitiki pa so na novo začeli ocenjevati tudi gospodarske obete. Vse to naj bi po oceni analitikov zelo verjetno vodilo še v šesto zaporedno znižanje evrske obrestne mere. Z nekaterimi izjavami je to nakazala tudi predsednica ECB Christine Lagarde. Foto: Reuters A po marčni seji je svet še dodatno pretresel carinski vrtiljak Donalda Trumpa, ki je z uveljavljenimi visokimi sektorskimi carinami na uvoz jekla in aluminija ter avtomobilov, splošnimi dodatnimi carinami, ki jih Trump označuje za vzajemne, napovedanimi dodatnimi sektorskimi carinami ter še posebej ostro trgovinsko vojno s Kitajsko v globalno gospodarstvo vnesel izjemno veliko negotovosti.

Čeprav je Trump del dodatnih carin na uvoz blaga medtem začasno za 90 dni zamrznil in dodatne carine ne veljajo za celoten uvoz, pa je na finančnih trgih prišlo do velikih pretresov, analitiki pa so na novo začeli ocenjevati tudi gospodarske obete.

Vse to naj bi po oceni analitikov zelo verjetno vodilo še v šesto zaporedno znižanje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko, naj bi bila po novem pri 2,25 odstotka, po nekaterih ocenah jo bi lahko svet ECB zaradi Trumpovega učinka v naslednjih mesecih znižal celo pod dva odstotka.

Varuhi evra so se po pisanju medijev tokrat seznanili tudi z novimi ocenami glede inflacije in rasti BDP v evrskem območju. Gospodarstvo naj bi letos zelo verjetno kvečjemu stagniralo, tudi za naslednje leto so obeti šibki. Inflacijo pa bi lahko na kratek rok šok zaradi Trumpove carinske politike medtem morda celo znižal, na daljši rok pa so učinki manj jasni.

Lagarde je sicer ta teden dejala, da je ECB pripravljena uporabiti vsa svoja orodja, če bi trgovinska politika ZDA ogrozila finančno stabilnost. Za evrsko območje sicer tega v Frankfurtu še ne opažajo. Dejansko je zadnje dogajanje okrepilo evro na račun dolarja in povečalo privlačnost naložb v evrske obveznice.