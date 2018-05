Zaradi stavke pilotov odpovedanih 75 odstotkov poletov

Letalski prevoznik Brussels Airlines je danes zaradi stavke pilotov odpovedal 75 odstotkov predvidenih poletov, so potrdili v družbi. Piloti, ki zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje, so stavko napovedali prejšnji teden, danes pa bodo s predstavniki podjetja začeli nov krog pogajanj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.