Zaradi viralnega posnetka na spletu umorila mladi dekleti

Do umora prej omenjenih deklet je prišlo v eni od vasi na meji med plemenskima regijama Severni in Južni Vaziristan. V povezavi s tako imenovanima umoroma iz časti so policisti pridržali dva moška. Po poročanju BBC gre za očeta prvega dekleta in brata drugega dekleta.

Policija: Do umorov deklet je prišlo po objavi posnetka na družbenih omrežjih

Po navedbah policije je do umorov najstnic prišlo zaradi objave posnetka na družbenih omrežjih, ki dekleti prikazuje v družbi mladega moškega. Iz posnetka, katerega avtor je prej omenjeni moški, je razvidno, da je mladenič na prostem užival v družbi treh deklet. Videoposnetek je po navedbah policije nastal pred približno letom dni, v preteklih tednih pa je bil na družbenih omrežjih deležen večje pozornosti.

"V tem trenutku je za nas prva prioriteta, da zavarujemo življenje tretjega dekleta in moškega, preden pride do kakršnihkoli novih kaznivih dejanj," je za BBC dejal neimenovani policijski uradnik. Nevladna organizacija Human Rights Watch, ki se zavzema za zaščito človekovih pravic, medtem opozarja, da nasilje nad ženskami in dekleti v Pakistanu še vedno predstavlja resno težavo. Borci za človekove pravice namreč opozarjajo, da zaradi umorov iz časti v državi vsako leto življenje izgubi okoli tisoč žensk.