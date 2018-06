Zaradi izbruha vulkana v Gvatemali najmanj 65 žrtev #foto

Izbruhi vulkana Fuego v Gvatemali, ki so se začeli v nedeljo in nadaljevali v ponedeljek, so zahtevali najmanj 65 življenj, oblasti pa menijo, da bo žrtev še več. Reševalci so v ponedeljek iz blata in pepela uspeli rešiti deset ljudi. Vulkan leži kakih 40 kilometrov jugozahodno od prestolnice Ciudad de Guatemala.

Agencija za naravne nesreče Conred je sporočila, da je reka lave pritekla v vas El Rodeo, kjer je uničila hiše in bila usodna za ljudi v njih. Ljudi pogrešajo tudi v drugih vaseh, najhuje pa je na južnem pobočju vulkana.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Za evakuacijo ni bilo dovolj časa

Ponedeljkov močnejši izbruh je presenetil oblasti in prebivalce goratega območja okrog vulkana in za uspešno evakuacijo ni bilo na voljo dovolj časa. Nekaj vasi se je hitro izpraznilo in ljudje so se zatekli na varno, drugje, denimo v vaseh El Rodeo in San Miguel Los Lotes pa je bilo prepozno.

Trupla žrtev so povsem zasuta z okamnelim pepelom in jih je težko identificirati, reševalci pa so v ponedeljek s težavo rušili tudi hiše, ki sta jih zasula pepel in blato, da bi iz njih rešili morebitne preživele.

Po podatkih lokalnih strokovnjakov je to največji izbruh vulkana od leta 1974. Po navedbah tiskovnega predstavnika gvatemalske vlade Davida de Leona je izbruh prizadel okoli 1,7 milijona ljudi.