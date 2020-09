Zaradi covid-19 umrl 37-letni zdravnik iz Banjaluke

Hrvaški in srbski mediji poročajo o smrti 37-letnega zdravnika Marka Pekije, ki je po več kot mesecu dni na intenzivni negi izgubil bitko s covid-19. Sam je bil vrhunski strokovnjak in je v Univerzitetnem kliničnem centru Republike Srbske zdravil najtežje primere bolnikov z novim koronavirusom.

Др Марко Пекија.Људина. Љекар интензивне његе УКЦ.Лијечио је несебично многе заражене и тешке пацијенте на интензивној клиници.Закачио га ковид од пацијента и сам провео 18 тешких дана на својој клиници на НИВ респирацији. Већ је двапут негативан опоравак напредује а чека 3 дјете pic.twitter.com/GcIyrqGm8N — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 18, 2020

"Zdravniki, osebje in vsi zaposleni v naši ustanovi so imeli privilegij, da so poznali cenjenega mladega zdravnika in da so imeli priložnost delati z njim. Bil je vrhunski profesionalec, poln etike in zanosa, pred katerim je bila bleščeča kariera," del izjave Univerzitetnega kliničnega centra Republike Srbske (UKC RS), kjer je Marko Pekija delal, povzema portal Srpskainfo.com.

Dr. Pekija je bil po izobrazbi zdravnik pulmolog in je bil v okviru UKC RS zaposlen na Kliniki za intenzivno medicino. Ves čas je tako zdravil najtežje primere okužb s covid-19. "Zdravil je najbolj kritične paciente in rešil mnogo življenj, na žalost pa sam bitke proti nevidnemu sovražniku ni dobil," se je še glasila izjava bolnišnice.

Z novim koronavirusom se je okužil od enega od pacientov, pa dodaja portal Dnevnik.hr. Z boleznijo se je bojeval več kot mesec dni, od tega je bil 18 dni priklopljen na respirator. Za seboj je pustil nosečo ženo in dva otroka.

Ali je bil 37-letni zdravnik, ki je izgubil bitko s covid-19, sicer zdrav ali je bolehal za kakšnimi pridruženimi boleznimi, za zdaj ni znano oziroma o tem ni poročal noben od tujih medijev.