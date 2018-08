Zaradi atentata na venezuelskega predsednika Madura aretirali generala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Venezuelske oblasti so v ponedeljek aretirale generala nacionalne garde Alejandra Pereza Gomeza in ga obtožile vpletenosti v poskus atentata na predsednika države Nicolasa Madura. Novico je danes objavil pravosodni minister Tarek William Saab.

Poleg generala so aretirali tudi opozicijskega voditelja Juana Requensesa in polkovnika Pedra Javierja Zambrana. Vsi trije naj bi že v ponedeljek, ko so bili aretirani, stopili pred sodnika.

Madurova vlada je doslej zaradi poskusa atentata, ta se je zgodil 4. avgusta, ko so predsednika napadli z brezpilotnima letaloma, aretirala 14 ljudi. Saab je napovedal možnost dodatnih aretacij.

Maduro k preiskavi povabil ameriško zvezno policijo FBI

Maduro je za poskus atentata nehal obtoževati "imperialiste" in podobne. Zdaj konkretno obtožuje prebivalca Floride Osmana Delgada Taboskyja, ki naj bi vodil teroristično celico in naj bi organiziral atentat. K prihodu v Venezuelo in sodelovanju v preiskavi poskusa atentata je Maduro povabil celo ameriško zvezno policijo FBI.