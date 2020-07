Zaposleni v tiskovnem uradu Merklove domnevno egiptovski vohun

Letno poročilo nemške obveščevalne agencije navaja, da so predhodni postopek proti uslužbencu sprožili decembra lani, preiskava pa še poteka, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Postopek so sprožili, potem ko so ugotovili, da naj bi več let delal za egiptovsko obveščevalno službo, poroča STA.

Letno poročilo potrjuje pisanje nemškega časnika Bild, ki je poročal, da pristojne službe preiskujejo uslužbenca tiskovnega urada Merklove zaradi suma, da dela kot vohun.

Kaj je namen agentov egiptovskih tajnih služb?

Gre za uslužbenca v službi za obiskovalce tiskovnega urada zvezne vlade, ki ga vodi tiskovni predstavnik Merklove Steffen Seibert, poroča dnevnik Bild. Osumljeni je bil uslužbenec srednjega ranga, kar pomeni, da je moral opraviti izpit in vsaj dve leti poklicnega usposabljanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavne naloge agentov egiptovskih tajnih služb v Nemčiji vključujejo zbiranje podatkov o članih skupin, kot je Muslimanska bratovščina, po poročanju dpa navaja vladno poročilo. Zanimajo jih tudi člani koptske krščanske skupnosti in novačenje egiptovskih državljanov.

Obstajajo znaki, da egiptovske službe poskušajo v obveščevalne namene rekrutirati Egipčane, ki živijo v Nemčiji, in sicer naj bi se to dogajalo preko obiskov egiptovskih diplomatskih predstavništev v Nemčiji in med njihovimi potovanji v Egipt, poroča AFP.