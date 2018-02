Zamenjava pasjega mesa za prašičje se ni obnesla

Kljub številnim protestom mednarodnih skupin in združenj za varstvo in zaščito živali Južna Koreja ostaja država, kjer prebivalci uživajo pasje meso, za namene prehranjevanja pa vsako leto ubijejo več milijonov psov. Jedi iz pasjega mesa z menda zdravilnimi učinki so še vedno na jedilnem listu restavracij tudi v olimpijskem Pjongčangu.

Južnokorejska vlada je pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo do 25. februarja potekale v tej azijski državi, delno popustila pod pritiskom mednarodnih skupin ljubiteljev živali ter je lastnike restavracij na območju okrožja Pjongčang, kjer so olimpijska prizorišča, pozvala, naj v času olimpijskih iger v zameno za državno denarno nadomestilo prenehajo ponujati pasje meso.

Pasje meso umaknili z jedilnikov le v dveh od 12 restavracij

Kot je povedal Lee Yong-bae, predstavnik tamkajšnje regionalne uprave, so vladni poziv upoštevali ter pasje meso umaknili z jedilnikov le v dveh od 12 restavracij, ki v okrožju Pjongčang pripravljajo in prodajajo jedi iz pasjega mesa.

Kot je poročala televizijska mreža Channel News Asia, se zamenjava pasjega mesa za prašičje ali kozje ni obnesla, saj so bile restavracije ob posel in je bil menda ogrožen njihov obstoj. Na jedilnih listih so tako še vedno jedi iz pasjega mesa: zdravilno-krepčilna obara boshintang, hranilna enolončnica yeongyangtang in celoletna juha sacheoltang.