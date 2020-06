Žalosten mejnik v ZDA: več kot dva milijona okuženih

ZDA so v boju proti novemu koronavirusu dosegle nov žalosten mejnik. Okužbo z virusom, ki povzroča bolezen covid-19, so potrdili že pri dveh milijonih ljudi, 115 tisoč jih je umrlo. A strokovnjaki predvidevajo, da je zaradi pomanjkanja testiranja in prehitrega sproščanja ukrepov to le vrh ledene gore.

Večina evropskih držav je s številnimi ukrepi širjenje novega koronavirusa uspešno zajezila. V ZDA so z ukrepi najprej nekoliko oklevali, zdaj pa več zveznih držav, čeprav se njihova epidemiološka slika še ne umirja, hiti z odpiranjem javnega življenja in oživitvijo gospodarske aktivnosti.

Število okuženih zagotovo nekajkrat višje

V ZDA so v 14 tednih potrdili milijon okužb, le šest tednov pozneje pa že dva milijona, je sporočila univerza Johns Hopkins. Strokovnjaki sicer predvidevajo, da je število okuženih skoraj zagotovo nekajkrat višje od dveh milijonov, a zaradi pomanjkanja testiranja podatki niso pravilni, poroča britanski Guardian.

Trumpa bolj skrbijo protesti kot virus

Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je ta teden priznal, da ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni videl že nekaj tednov, pa čeprav se zdravstvena kriza še zdaleč ni končala. Trump se sicer bolj kot z novim koronavirusom ukvarja s protesti v ZDA, ki jih je sprožila nasilna smrt temnopoltega Georgea Floyda.

Samo v torek je v ZDA umrlo 1.299 okuženih, Trump pa o virusu govori kot zgolj še o "pepelu" in "žerjavici". Najbolj črnoglede napovedi kažejo, da bi lahko do septembra v ZDA zaradi novega koronavirusa umrlo še sto tisoč ljudi.

V 14 zveznih državah in Portoriku število okužb in hospitalizacij narašča in podira rekorde. Med njimi so Teksas, Kalifornija, Severna in Južna Karolina, Arkansas, Mississippi, Utah in Arizona. Gre večinoma za države, ki so prve začele odpravljati ukrepe proti širjenju pandemije. Teksas, kjer so doslej našteli več kot 75.000 okužb z novim koronavirusom, je v ponedeljek in torek poročal o rekordnem številu hospitalizacij zaradi covida-19. (STA)

Velik porast okuženih tudi v Mehiki

Z velikim porastom okužb se bori tudi sosednja Mehika. Tam so v zadnjih 24 urah potrdili 4.883 novih primerov okužbe, 708 ljudi pa je umrlo. Okužbo so v državi do zdaj potrdili pri 129 tisoč ljudeh, skupaj pa je umrlo več kot 15 tisoč ljudi. A mehiška vlada opozarja, da je število okuženih precej višje od uradnih številk.