Zahodno obalo Turčije in grške otoke stresel močan potres #video

Območje zahodne obale Turčije in grških otokov v Egejskem morju je pred 13. uro po srednjeevropskem času stresel potres z magnitudo 7. Epicenter potresa je bil v morju na globini deset kilometrov severno od grškega otoka Samos. Sledilo je še več popotresnih sunkov z magnitudami med 4 in 4,7. Tresenje tal so med drugim čutili v Atenah in Istanbulu. V turškem Izmirju se je v potresu zrušilo več stavb, na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki, kako ljudje brskajo po ruševinah. Za zdaj poročajo o štirih mrtvih in 120 ranjenih.

Iz turške province Izmir poročajo o več porušenih stavbah. Turški notranji minister Süleyman Soylu je tvitnil, da je porušenih šest stavb. Okoljski minister Murat Kurum pa ima podatke o petih porušenih stavbah. "Nekateri naši sodržavljani so med ruševinami," je še opozoril. Župan mesta Tunc Soyer medtem poroča o najmanj 20 porušenih stavbah. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je tvitnil, da je pripravljen priskočiti na pomoč z vsemi sredstvi, ki so na voljo Turčiji, piše STA.

Glede na televizijske posnetke so pod številnimi ruševinami v Izmirju pokopani tudi avtomobili, ljudje pa bežijo iz svojih domov. Na pomoč reševalcem so priskočili tudi domačini, ki iščejo morebitne pogrešane v ruševinah. Iz ruševin so že potegnili najmanj eno žensko.

Manjši cunami je poplavil nekatere predele turške obale

Turška televizija TRT je pokazala posnetke, kako je v mestu Seferihisar narasla voda in poplavila ceste. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po potresu tvitnil, da je pripravljen priskočiti na pomoč z vsemi sredstvi, ki so na voljo Turčiji.

Potres in cunami sta prizadela tudi otok Samos, kjer so domačini iz hiš zbežali na ulice. Poročajo predvsem o škodi na stavbah, zaradi cunamija naj bi se jih nekaj zrušilo. Grška civilna zaščita je domačinom poslala sporočila po telefonu, naj ostanejo na prostem in stran od stavb.

BreakingNews Rescue operations begin in Turkey's Izmir after magnitude-6.6 earthquake causes massive damage pic.twitter.com/74zIvXHt3Q — Qaisar Thethia (@aikminutepk) October 30, 2020

Potres so čutili še na otoku Kreta, v grški prestolnici Atene in turškem Istanbulu. Po potresu sta bila že v stiku zunanja ministra Grčije in Turčije, Nikos Dendias in Mevlüt Cavusoglu, ki sta si kljub nedavni zaostritvi odnosa med državama obljubila medsebojno pomoč. "Oba ministra sta poudarila, da sta pripravljena pomagati, če bo treba," so sporočili s turškega ministrstva.

Leta 1999 je severozahod Turčije stresel silovit potres z magnitudo 7,4. Takrat je življenje izgubilo več kot 17 tisoč ljudi. Leta 2011 pa je po potresu v jugovzhodni provinci Van umrlo več kot 600 ljudi, še navaja STA. Z agencije za okolje (Arso) so na družbenem omrežju Twitter sporočili, da so potres zaznale tudi nekatere slovenske potresne opazovalnice.