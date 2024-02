Zadnja ovira na poti članstva Švedske v Natu

Orban je v petek v Budimpešti gostil švedskega kolega in potrdil, da bo Madžarska od Švedske kupila štiri bojna letala gripen. Premierja sta potrdila sodelovanje med državama na področju obrambe in menila, da morata njuni državi tesneje sodelovati v tistih točkah, glede katerih obstaja soglasje, ter sprejeti, da lahko pride tudi do razlik v mnenjih.

Orban je ob tem napovedal, da bo madžarski parlament danes glasoval glede ratifikacije pristopnih protokolov Švedske za pridružitev zvezi Nato.

Čeprav je Madžarska večkrat izrazila načelno podporo švedskemu članstvu v Natu, je podaljšala njen postopek pridružitve, češ da Stockholm prikazuje madžarsko vlado v slabi luči. Madžarska je večkrat obsodila "odkrito sovražni odnos" Švedske in njene politične predstavnike obtožila neupravičenih kritik na račun Budimpešte.

Švedska je za članstvo v Natu skupaj s Finsko zaprosila maja 2022, potem ko je Rusija napadla Ukrajino. Finska je po ratifikaciji njene prošnje za pridružitev v vseh državah članicah Nata aprila lani postala 31. članica zavezništva, sedaj pa se bo Natu kot 32. članica očitno kmalu pridružila še Švedska.