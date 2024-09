Za prevažanje noža globa do deset tisoč evrov

V Nemčiji vas lahko oglobijo do deset tisoč evrov, če v avtu prevažate nevarne gospodinjske predmete, kot so noži, piše Fenix magazin.

V Nemčiji velja zakonodaja, ki natančno ureja, katere predmete lahko vozniki prevažajo v osebnih avtomobilih in katerih ne smejo. To ne velja zgolj za velike tovore, temveč tudi za povsem majhne vsakdanje predmete. Vozniki vozil so zato dolžni svoj tovor ustrezno zavarovati.

Voznike, ki prevažajo nože, lahko doleti globa do deset tisoč evrov

Z globo do deset tisoč evrov lahko nemški policisti kaznujejo voznike, ki v avtomobilu prevažajo gospodinjske predmete, predvsem nože ter tudi vilice in žlice. Zložljivi noži, noži s fiksnim rezilom, daljšim od 12 centimetrov, in tisti, ki veljajo za orožje, so v skladu z nemškimi zakoni v vozilu izrecno prepovedani.

V primeru prometne nesreče lahko namreč predmet, kot je nož, predstavlja resno nevarnost tako za potnike v vozilu kot za druge udeležence v prometu, pišejo nemški mediji.

Predpisi glede teh gospodinjskih predmetov ne veljajo samo za vožnjo v avtomobilu, ampak tudi na javnem prevozu. Izjeme obstajajo le v primeru poklicnih ali posebnih razlogov, ki opravičujejo prevažanje noža.

Nevarni so lahko tudi drugi predmeti v avtomobilu

Strokovnjaki voznike v Nemčiji opozarjajo tudi, naj v avtomobilih ne puščajo elektronskih naprav, kot so prenosniki, mobilni telefoni, tablice in prenosni polnilci. Ti se namreč lahko poškodujejo in povzročijo požar. V teh primerih kazni ni, a lahko nastane precejšnja škoda.