Za pogrebnim zavodom v neohlajenih tovornjakih našli 100 trupel #video

Nehumane razmere ob pandemiji v New Yorku se nadaljujejo. Potem ko smo poročali, da so ponekod zaradi množice trupel ta začeli kar z viličarjem nalagati v hladilne zabojnike na tovornjakih , so zdaj ob nekem pogrebnem zavodu našli trupla, naložena v neohlajene tovornjake.

Pogrebni zavod v Brooklynu se je znašel sredi preiskave, saj so zunaj zavoda v neohlajenih tovornjakih našli več trupel, lastnik pa se je branil z besedami, da so mu zamrzovalniki nehali delati.

Policija za zdaj ni hotela potrditi, koliko trupel so našli, a neuradno naj bi jih bilo kar 100, po 50 v vsakem tovornjaku. Ni še znano, ali so trupla povezana z novim koronavirusom.

Očividci pravijo, da naj bi iz tovornjakov kapljala kri in da se to dogaja že več tednov. Sumljivo dogajanje so policiji prijavili sosedi, ko so zaznali širjenje neprijetnega vonja.

New York ostaja središče pandemije

Sicer pa mesto New York ostaja središče pandemije novega koronavirusa, pogrebni zavodi pa so prepolni smrtnih žrtev bolezni covid-19. Do včeraj so zabeležili 165.000 okuženih in 18.000 mrtvih.

Skupno so v ZDA do do srede zvečer potrdili 1,04 milijona okužb s koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo že 61.000 ljudi. Razmere se glede naraščanja okužb in števila mrtvih še ne izboljšujejo, poroča STA, vendar pa se po posameznih državah že odpravljajo ukrepi družbenega distanciranja.

