Za organizacijo matere Tereze nič več nakazil iz tujine

Driven by Hindu angst, India bans foreign contributions to Mother Theresa's charity, making its continued existence uncertain. Rising resentment of foreign money and Christianity. https://t.co/yH6f3ucsrL — Bob Lonsberry (@BobLonsberry) December 28, 2021

Dobrodelno organizacijo Misijonarji dobrodelnosti je leta 1950 ustanovila mati Tereza, katoliška redovnica albanskih korenin, ki je večino svojega življenja posvetila pomoči revnim v Kalkuti v Indiji. Za svoje delo je prejela Nobelovo nagrado za mir, po smrti pa so jo razglasili za svetnico.

Njena organizacija, ena najbolj znanih na svetu, danes vodi zavetišča po vsej Indiji, v katerih na tisoče redovnic pomaga zapuščenim otrokom ter vodi šole, bolnišnice in hospice. Po poročanju časnika Hindu Daily je v finančnem letu 2020/2021 za svoje delo iz tujine prejela okoli 750 milijonov dolarjev. Foto: Reuters

Z indijskega notranjega ministrstva so 25. decembra sporočili, da so zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnili prošnjo organizacije za podaljšanje dovoljenja, ki ji omogoča prejemanje denarja iz tujine. Misijonarji dobrodelnosti so to novico v ponedeljek potrdili in dodali, da "dokler zadeva ne bo rešena", ne bodo uporabljali svojih računov za nakazila iz tujine.

Verske manjšine tarča diskriminacije in nasilja

Aktivisti opozarjajo, da so verske manjšine v Indiji žrtev vse hujše diskriminacije in nasilja, odkar je oblast v državi leta 2014 prevzela Modijeva hindujska nacionalistična stranka BJP. Ameriška komisija za mednarodne verske svoboščine je Indijo lani prvič po letu 2004 uvrstila med države, v katerih obstajajo razlogi za posebno zaskrbljenost.

Modijeva vlada sicer zavrača očitke o agendi radikalne t. i. hindutve oziroma hindujske hegemonije in vztraja, da imajo ljudje vseh religij enake pravice.