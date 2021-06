Za njim žaluje 38 žena, 89 otrok in 33 vnukov

Ziona Chana, vodja verske sekte, ki prakticira poligamijo, je umrl v nedeljo zaradi zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo in zvišanim krvnim tlakom. O velikosti njegove družine sicer obstajajo različni podatki. Po nekaterih naj bi imel celo 39 žena, 94 otrok in 33 vnukov. Družina naj bi tako štela 181 članov.

Družina živi v štirinadstropnem dvorcu z imenom Dom nove generacije, ki ima več kot 100 sob. Tipičen obrok ogromne družine zajema 30 piščancev, 60 kilogramov krompirja in 100 kilogramov riža.

A 76-year-old man believed to be the head of 'world's largest family' dies in #Mizoram



Ziona Chana, died on Sunday, leaving behind 38 wives, 89 children and 36 grandchildren 🥺

Rest in peace sir🙏



There's some hope left🤔@Iyervval pic.twitter.com/eLTR0OK3n1