25-letnica rodila devetorčke: pet deklic in štiri fante

25-letnica iz Malija je povila devetorčke, poroča The Guardian. Vsi novorojenčki, ki so na svet prišli s pomočjo carskega reza, so navkljub visoko tveganemu rojstvu preživeli. Zaradi zahtevnega primera so mlado mati pripeljali v Maroko, kjer je najboljša porodnišnica v regiji za tvegana rojstva. Mati Halima Cisse je v zadnjih mesecih v Afriki postala prava medijska zvezda, rojstvo devetorčkov je tako sporočil kar malijski zdravstveni minister.

A 25-year old Malian woman gives birth to nonuplets (9children) in Morocco; Halima Cisse, gave birth to five girls and four boys by Caesarean section.



Photo courtesy. pic.twitter.com/b8E9xKguBd