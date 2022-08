Za milijone otrok cepljenje edina rešitev pred reinkarnacijo pošasti iz preteklosti?

Vsem otrokom, starim od enega do devetih let, ki živijo na širšem območju Londona, bo ponujeno cepljenje proti otroški paralizi, potem ko so od februarja v londonskih odpadnih vodah odkrili 116 vzorcev tega virusa. V okviru nujne kampanje cepljenja bo tako cepivo ponujeno skoraj milijonu otrok, tudi tistim, ki so se že cepili, poroča BBC.

Odkriti vzorci virusa v Londonu so namreč povezani s cepivom proti otroški paralizi, ki se uporablja v drugih državah, in ne z "divjim" virusom otroške paralize, ki se pojavlja le še v Afganistanu in Pakistanu.

To cepivo se razmnožuje v črevesju in se lahko prenaša s fekalijami v onesnaženi vodi. Čeprav cepljenemu otroku ne bo škodovalo, pa lahko okuži ljudi v krajih, kjer sta higiena in imunizacija na nizki ravni.

Otroci, stari od enega do devetih let

Sestanek vladnega odbora za cepljenje in imunizacijo je zato priporočil hitro kampanjo za okrepitev cepljenja otrok, starih od enega do devetih let. Cilj je dvojen. Prvič, zmanjšati tveganje, da bi se katerikoli otrok okužil z virusom in bil paraliziran, in drugič, povečati raven precepljenosti, da bi se virus težje širil.

"Vsi otroci v Londonu, stari od enega do devetih let, morajo zdaj prejeti odmerek cepiva proti otroški paralizi - ne glede na to, ali gre za dodaten poživitveni odmerek ali za nadoknadenje rutinskih cepljenj," je opozorila svetovalka pri britanski agenciji za zdravstveno varnost Vanessa Saliba. Pri tem je dodala, da je tveganje za večino cepljene populacije še vedno nizko, vendar je po njenih besedah nujno, da starši zagotovijo, da so njihovi otroci v celoti cepljeni.

Lokalno širjenje virusa

Strokovnjakinja za izkoreninjenje otroške paralize Kathlene O'Reilly je dejala, da odkritje virusa kaže, da lahko pride do lokalnega širjenja virusa. Opozorila je tudi, da se bo virus širil predvsem med posamezniki, ki niso cepljeni proti otroški paralizi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potrjenih primerov okužb zaenkrat ni bilo, zadnji primer otroške paralize v Veliki Britaniji pa je bil zabeležen leta 1984. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je v Londonu skoraj 87-odstotna pokritost s cepljenjem proti otroški paralizi, kar je manj kot v preostalih delih države.