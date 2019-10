Za lansko nesrečo indonezijskega letala kriva tako Boeing kot pilot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za strmoglavljenje potniškega letala indonezijske letalske družbe Lion Air, v katerem je oktobra lani umrlo 189 potnikov, je po ugotovitvah tamkajšnjih preiskovalcev odgovornih vrsta med seboj povezanih dejavnikov. Krivdo za nesrečo so preiskovalci pripisali predvsem odzivu pilota in napačni predpostavki družbe Boeing o tem, kako se bo pilot odzval ob okvari letala.

Letalo Lion Air je 29. oktobra strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča v Džakarti, pri čemer je umrlo vseh 189 potnikov na krovu. Zaključno poročilo indonezijskega komiteja za varnost v prometu je pokazalo, da je ključnih vzrokov za nesrečo devet, vsi pa so med seboj povezani. Če se eden od njih ne bi zgodil, do nesreče po besedah preiskovalcev morda ne bi prišlo.

Za nesrečo krivih med seboj povezanih več dejavnikov

Proizvajalec letal Boeing je med drugim napačno predvidel pilotov odziv na okvaro. Prav tako so preiskovalci med vzroki za nesrečo navedli pilotovo napačno ukrepanje, pomanjkljive informacije o upravljanju letala tako v priročniku kot tudi med samim usposabljanjem, ter slabo komunikacijo med pilotom in kontrolorji letenja. Preiskovalci nesreče so družinam žrtev ugotovitve predstavili v sredo v Džakarti.