Potem ko je v torek popoldne zagorelo v stanovanju v tretjem nadstropju bloka francoskega Grenobla, sta otroka, stara tri in deset let, splezala na okensko polico. Okno je bilo namreč njun edini izhod. Pod blokom so odrasli sklenili roke, da bi ublažili njun padec, nato pa je desetletnik z okna najprej spustil triletnika in zatem v naročje odrasle osebe skočil še sam.