Z gladovno stavko opozarjajo na nevzdržne razmere

Skupina 15 migrantk iz Srednje Amerike, ki so skupaj s šest tisoč drugimi obtičale v mehiški Tijuani pred mejo z ZDA, se je v znak protesta zaradi počasne obravnave migracijskih prošenj za azil v ZDA odločila za gladovno stavko. V naslednjih dneh naj bi se stavki pridružilo še več migrantk.

Ameriškim uradnikom očitajo, da prošnje za azil obdelujejo zelo počasi. Utegne se zgoditi, da bodo prosilci na odgovor na meji morali čakati več mesecev. Največ migrantov se je zgrnilo na mejni prehod v Tijuani, kjer so jih mehiške oblasti naselile v športni kompleks, v katerem je prostora za okrog dva tisoč ljudi.

Predsednik ZDA Donald Trump sprejem migrantov zavrača in pritiska na Mehiko, naj jih sama obdrži ali pošlje nazaj v države izvora. Največ jih prihaja iz Hondurasa, El Salvadorja in Gvatemale.

Nekaj se jih je že vrnilo proti domovini, večina vztraja

Po incidentu, v katerem so amerški mejni agenti z gumijastimi naboji in solzivcem streljali nanje, se je nekaj sto migrantov že odpravilo proti domu. Večina vztraja na meji in čaka na odobritev svoje prošnje za azil.

Ženske, ki gladovno stavkajo, nameravajo poslati predstavnike na pogovore z oblastmi Mehike, kjer se v soboto zamenjuje oblast. Predsednik Enrique Pena Nieto predaja žezlo Andresu Manuelu Lopezu Obradoru.