Večina migrantov iz Srednje Amerike odločena čakati na vstop v ZDA #video

V mehiško Tijuano je do srede prišlo več kot šest tisoč migrantov iz Srednje Amerike, ki so jih nastanili v športnem kompleksu, v katerem je prostora za dva tisoč ljudi. Večina namerava vztrajno čakati na priložnost za vstop v ZDA, nekaj pa se jih odpravlja nazaj domov.

Mehiške oblasti so do srede dobile prošnje 350 ljudi za pomoč pri vračanju domov, potem ko so v nedeljo ameriški mejni agenti streljali nanje z gumijastimi naboji in solzivcem.

Prehodili skoraj pet tisoč kilometrov

Migranti so od sredine oktobra prehodili okrog 4800 kilometrov do meje z ZDA, kjer so obtičali.

Mehiške oblasti so migrante v Tijuani naselile v športni kompleks, kjer so se že začele širiti uši, norice in bolezni dihal, ljudje si delajo zasilna zatočišča iz kartona in plastičnih vreč. V Tijuani jih je največ, sicer pa jih je skupaj več tisoč tudi pred drugimi mejnimi prehodi med ZDA in Mehiko. Tisti, ki imajo nekaj denarja, pa plačajo kriminalce, ki jim pravijo kojoti, da jih tihotapijo čez mejo.

Kaj storiti z migranti?

Vladi ZDA in Mehike medtem vodita pogovore, kaj storiti z migranti. Ameriški predsednik Donald Trump želi vse poslati nazaj ali pustiti v Mehiki, kjer pa si večina tistih, ki so prišli iskat boljši zaslužek, ne želi ostati.

Mehiške plače niso dovolj visoke, da bi lahko pošiljali denar domov in pomagali družinam. Kljub temu jih je že več sto zaprosilo za dovoljenje za delo v Mehiki, medtem ko čakajo, da pridejo na vrsto pri Američanih.